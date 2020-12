Mme Zhang a continué à défier les autorités de la prison. Peu de temps après son arrestation, Mme Zhang a commencé une grève de la faim, selon ses avocats. Elle est devenue décharnée et épuisée mais a refusé de manger, ont déclaré les avocats, affirmant que sa grève était sa forme de protestation contre sa détention injuste.

Mme Zhang a brusquement arrêté de poster en mai, après plusieurs mois de dépêches. La police a révélé plus tard qu’elle avait été arrêtée, accusée de répandre des mensonges. Lundi, elle ira au tribunal, dans le premier procès connu d’un chroniqueur de la crise des coronavirus en Chine.

À l’époque, Zhang Zhan, un ancien avocat de 37 ans devenu journaliste citoyen, incarnait la soif du peuple chinois pour des informations non filtrées sur l’épidémie. Maintenant, elle est devenue un symbole des efforts du gouvernement pour nier ses premiers échecs dans la crise et promouvoir un récit victorieux à la place.

La poursuite de Mme Zhang fait partie de la campagne continue du Parti communiste chinois pour refondre la gestion de l’épidémie par la Chine en une succession de mesures sages et triomphantes du gouvernement. Les critiques qui ont signalé les premiers faux pas des fonctionnaires ont été arrêtés, censurés ou menacés par la police; trois autres journalistes citoyens ont disparu de Wuhan avant Mme Zhang, bien qu’aucun des autres n’ait été publiquement inculpé.

Les procureurs ont accusé Mme Zhang de «se quereller et de provoquer des troubles» – une accusation fréquente pour les critiques du gouvernement – et ont recommandé entre quatre et cinq ans de prison.

«Elle a été choquée», a déclaré M. Ren. «Elle ne pensait pas que ce serait si lourd.

Mme Zhang faisait partie d’une vague de journalistes, de professionnels et d’amateurs qui ont afflué à Wuhan après que le verrouillage a été imposé fin janvier. Les autorités étaient préoccupées d’essayer de gérer le chaos de l’épidémie et, pendant une brève période, le régime de censure strict de la Chine s’est assoupli. Les journalistes ont saisi cette fenêtre pour partager les récits bruts des résidents sur la terreur et la fureur.