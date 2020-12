Dans une vidéo, lors du verrouillage à Wuhan, en Chine, elle a filmé un couloir d’hôpital bordé de lits roulants, les patients raccordés à des réservoirs d’oxygène bleus. Dans un autre, elle s’est penchée sur un centre de santé communautaire, notant qu’un homme avait déclaré qu’il avait été accusé d’un test de coronavirus, même si les résidents pensaient que les tests seraient gratuits.

À l’époque, Zhang Zhan, un ancien avocat de 37 ans devenu journaliste citoyen, incarnait la soif du peuple chinois pour des informations non filtrées sur l’épidémie. Maintenant, elle est devenue un symbole des efforts du gouvernement pour nier ses premiers échecs dans la crise et promouvoir un récit victorieux à la place.

Zhang a brusquement arrêté de poster en mai, après plusieurs mois de dépêches. La police a révélé plus tard qu’elle avait été arrêtée, accusée de répandre des mensonges. Lundi, elle ira au tribunal, dans le premier procès connu d’un chroniqueur de la crise des coronavirus en Chine.

Zhang a continué à défier les autorités de la prison. Peu de temps après son arrestation, Zhang a entamé une grève de la faim, selon ses avocats. Elle est devenue décharnée et épuisée mais a refusé de manger, ont déclaré les avocats, affirmant que sa grève était sa forme de protestation contre sa détention injuste.

«Elle a dit qu’elle refusait de participer au procès. Elle dit que c’est une insulte », a déclaré Ren Quanniu, l’un des avocats, après avoir rendu visite à Zhang à la mi-décembre à Shanghai, où elle est détenue.

La poursuite de Zhang fait partie de la campagne continue du Parti communiste chinois pour refondre la gestion de l’épidémie par la Chine en une succession de mesures sages et triomphantes du gouvernement. Les critiques qui ont signalé les premiers faux pas des fonctionnaires ont été arrêtés, censurés ou menacés par la police; trois autres journalistes citoyens ont disparu de Wuhan avant Zhang, bien qu’aucun des autres n’ait été publiquement inculpé.

Les procureurs ont accusé Zhang de «se quereller et de provoquer des troubles» – une accusation fréquente pour les critiques du gouvernement – et ont recommandé entre quatre et cinq ans de prison.

«Elle a été choquée», a déclaré Ren. «Elle ne pensait pas que ce serait si lourd.

Zhang faisait partie d’une vague de journalistes, de professionnels et d’amateurs qui ont afflué à Wuhan après l’imposition du lock-out fin janvier. Les autorités étaient préoccupées d’essayer de gérer le chaos de l’épidémie et, pendant une brève période, le régime de censure strict de la Chine s’est assoupli. Les journalistes ont saisi cette fenêtre pour partager les récits bruts des résidents sur la terreur et la fureur.

Au cours de ses premières semaines, Zhang a visité un crématoire, un couloir d’hôpital bondé et la gare déserte de la ville. Le 7 mars, lorsque le haut responsable du Parti communiste de Wuhan a déclaré que les habitants devraient suivre une «éducation à la gratitude» pour remercier le gouvernement pour ses efforts anti-épidémiques, Zhang a marché dans les rues, demandant aux passants s’ils se sentaient reconnaissants.

«La gratitude est-elle quelque chose que vous pouvez enseigner? Si vous le pouvez, ce doit être une fausse gratitude », a-t-elle ensuite déclaré devant la caméra. «Nous sommes des adultes. Nous n’avons pas besoin d’être enseignés.

Les vidéos de Zhang étaient souvent instables et inédites, ne durant parfois que quelques secondes. Ils ont fréquemment montré les défis du reportage indépendant en Chine sous l’emprise de plus en plus serrée du parti. De nombreux résidents ont ignoré Zhang ou lui ont dit de partir. S’ils parlaient, ils lui demandaient de pointer la caméra vers leurs pieds.

Alors qu’elle publiait des vidéos et des essais sur WeChat, un service de messagerie populaire en Chine, elle a déclaré qu’elle rencontrait souvent la censure sur la plate-forme. Elle s’est largement appuyée sur YouTube et Twitter, qui sont bloqués en Chine mais sont accessibles via des réseaux privés virtuels.

Zhang n’avait jamais été journaliste citoyenne avant de se rendre à Wuhan depuis Shanghai, où elle vivait, a déclaré Li Dawei, une amie qui échangeait souvent des messages avec elle pendant qu’elle faisait des reportages. Mais elle était têtue et idéaliste, dit-il, à un point qui était parfois difficile à comprendre.

Zhang semblait connaître les risques de ses actions. Dans l’une de ses premières vidéos, le 7 février, elle a mentionné qu’un autre journaliste citoyen, Chen Qiushi, venait de disparaître et qu’un autre, Fang Bin, était sous surveillance. Les médecins dénonciateurs ont été réduits au silence, a-t-elle ajouté.

«Mais en tant que personne soucieuse de la vérité dans ce pays, nous devons dire que si nous nous complaisons dans notre tristesse et ne faisons rien pour changer cette réalité, alors nos émotions sont bon marché», a déclaré Zhang.

Peu de temps après, Fang a disparu. Il en a été de même pour Li Zehua, un autre journaliste citoyen qui s’était rendu à Wuhan. Le dirigeant chinois, Xi Jinping, avait récemment ordonné aux responsables de «renforcer la direction de l’opinion publique», et des centaines de journalistes des médias d’État ont été déployés dans la ville.

La répression s’est également étendue aux personnes qui avaient tenté de documenter la crise de manière moins directe. En avril, trois volontaires qui avaient créé une archive en ligne d’articles de presse censurés sur l’épidémie ont disparu; deux ont par la suite été accusés d’avoir provoqué des querelles et provoqué des troubles, bien que leurs procès n’aient pas commencé, selon des membres de la famille.

Malgré l’examen minutieux, Zhang a continué à se déplacer dans Wuhan pendant plusieurs semaines, potentiellement en partie parce qu’elle n’avait pas attiré un large public. Certaines de ses vidéos n’ont été vues que quelques centaines de fois sur YouTube.

Son amie, Li, a averti que les autorités finiraient par perdre patience, d’autant plus que Zhang devenait de plus en plus audacieux. À un moment donné, elle s’est rendue dans les commissariats de police pour enquêter sur les journalistes citoyens disparus.

«Elle m’a cru, mais elle ne voulait toujours pas s’arrêter», se souvient Li. «Elle a dit: ‘Je n’ai pas fini mon travail à Wuhan.’»

À la mi-mai, Zhang a soudainement cessé de répondre, a dit Li. Il a appris plus tard qu’elle avait été arrêtée et emmenée à Shanghai. L’acte d’accusation, examiné par le New York Times, a accusé Zhang «d’inventer des mensonges et de diffuser de fausses informations». Elle a également noté qu’elle avait accordé des interviews à des «médias étrangers» tels que Radio Free Asia et The Epoch Times.

Zhang a commencé à refuser la nourriture peu de temps après son arrestation, selon ses avocats. Lorsque l’un d’eux, Zhang Ke Ke, lui a rendu visite en prison ce mois-ci, il a vu que ses mains avaient été attachées avec des attaches, selon un article sur son compte WeChat. Zhang Zhan a expliqué que les gardes inséraient périodiquement une sonde d’alimentation et lui avaient attaché les mains pour qu’elle ne puisse pas la retirer, a écrit Zhang Ke Ke. (Les deux Zhang ne sont pas liés.)

Zhang Zhan a dit qu’elle avait des vertiges et des maux d’estomac, a poursuivi Zhang Ke Ke. Chrétienne, elle aurait souhaité avoir une Bible et lui a cité de I Corinthiens: « Dieu est fidèle, qui ne vous laissera pas tenter au-dessus de ce que vous pouvez. »

Zhang Ke Ke et Ren, qui ont rendu visite séparément plus tard, ont supplié Zhang Zhan de manger. Mais elle a refusé, dit Ren.

« Elle est beaucoup plus pâle que dans ses vidéos et photos – d’une pâle mortelle », a déclaré Ren, ajoutant que Zhang Zhan semblait avoir vieilli plusieurs décennies. «Il est vraiment difficile de croire qu’elle est la même personne que vous avez vue en ligne.»

Le système judiciaire chinois est notoirement opaque, les affaires sensibles étant souvent entendues à huis clos. En 2019, le taux de condamnation des tribunaux chinois était de 99,9%, selon les statistiques gouvernementales. Les avocats de Zhang ont récemment demandé que le procès de Zhang soit retransmis en direct, pour assurer la transparence, mais ils n’ont pas eu de réponse, a déclaré Ren.

Parmi les autres journalistes citoyens qui ont disparu, un seul, Li, est apparu publiquement. Dans une vidéo YouTube en avril, il a déclaré qu’il avait été mis en quarantaine de force mais pas inculpé. Un autre, Chen, serait avec sa famille mais ne s’est pas exprimé publiquement; des amis disent qu’il est sous surveillance. Il n’y a eu aucune nouvelle de Fang.

Dans son avant-dernière vidéo avant sa propre arrestation, Zhang marchait dans une rue d’un quartier où des cas avaient récemment été signalés. Alors qu’elle filmait les boutiques aux volets fermés, un homme vêtu d’un gilet néon arborant les mots «en service» l’a confrontée, lui demandant où elle habitait et si elle était journaliste. Quand Zhang l’a repoussé, il a crié: «Si vous publiez ceci en ligne, vous devrez assumer la responsabilité.»

«Je prends la responsabilité de toutes mes actions», a hurlé Zhang. « Vous devez également assumer la responsabilité de vos actions en tant qu’application de la loi. »

Cet article a été initialement publié dans le New York Times.

