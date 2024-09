Elle a arrêté d’utiliser les applications de rencontres jusqu’à ce qu’on lui présente une nouvelle méthode

Après avoir mis 2 ans et demi à l’écart des applications de rencontre, j’en ai réinstallé une sur mon téléphone il y a quelques semaines à contrecœur. Mais cette fois, j’étais déterminée à ne pas perdre des heures à balayer ou à répondre à des messages de type « salut, ma belle » qui ne demandent aucun effort.

Ce retour a été inspiré par Burned Haystack, une nouvelle méthode de rencontre qui encourage les personnes à filtrer les pertes de temps et les signaux d’alarme dès que possible.

Jennie Young, professeure d’anglais et d’études sur les femmes et le genre à l’université du Wisconsin à Green Bay, s’est sentie frustrée en cherchant l’amour en ligne. Lorsqu’elle a réalisé que c’était comme chercher une « aiguille dans une botte de foin », elle a décidé de chercher sa question sur Google : « Comment trouver une aiguille dans une botte de foin ? » Cela l’a amenée à la réponse et, finalement, à sa méthode : brûler la botte de foin. C’est ainsi qu’il sera facile de repérer l’aiguille en métal.

L’idée principale de la méthode est d’éviter de se concentrer sur le fait d’être attrayant pour tous et de ne pas essayer de rencontrer le plus d’hommes possible. Il s’agit d’être plus sélectif envers les hommes et de toujours peser le pour et le contre sur la façon dont ils communiquent.

« La raison pour laquelle nous bloquons immédiatement les hommes qui commencent par des commentaires sur notre apparence ou sur du contenu sexuel n’a absolument rien à voir avec nos valeurs personnelles », a écrit Young dans un article de Substack publié sur Facebook en août. Elle explique plutôt que ces commentaires sont bloqués parce qu’ils peuvent conduire aux conclusions suivantes : mauvaises compétences sociales, manque d’empathie, paresse ou manque de respect envers les femmes.

Young a lancé le groupe Facebook Burned Haystack Dating Method l’année dernière. Il compte désormais plus de 100 000 membres, dont moi.

Articles connexes



En tant que mère célibataire, mon temps est trop limité pour faire du swipe

Par le passé, je considérais les applications comme un jeu de chiffres et je parlais à autant d’hommes que possible pour arriver à la première rencontre. Avec un réseau aussi large, je rencontrerais sûrement quelqu’un d’intéressant plus tôt, n’est-ce pas ? Mais j’ai découvert que la plupart des hommes swipaient vers la droite sans distinction ou envoyaient des likes à toutes les femmes du voisinage, donc j’étais submergée d’hommes qui ne regardaient même pas mon profil.

Il était difficile d’obtenir un rendez-vous, car il semblait que l’objectif était d’envoyer des messages sans fin. Répondre aux correspondances et aux messages impersonnels du type « Salut, comment s’est passée ta journée ? » est devenu aussi excitant que de remplir des factures d’électricité.

En tant que mère célibataire à la tête de ma propre entreprise, je n’avais tout simplement pas le temps de m’occuper de plus de tâches administratives. Alors, après quelques mois, quelques rencontres sans intérêt et un désastre de ghosting, j’ai supprimé les applications pour de bon.

Je n’ai été tenté de revenir que lorsque j’ai lu l’article sur Burned Haystack et que j’ai commencé à communiquer avec d’autres membres de Facebook. Ils semblaient tous aussi lassés des rencontres en ligne que moi.

Maintenant, j’utilise des principes académiques pour sélectionner les correspondances

Young apprend à ses abonnés à lire entre les lignes dans les profils et à repérer des indices sur les photos. J’ai appris que tout vous dit qui est vraiment l’homme.

Selfies au lit et exigences d’ouverture d’esprit et d’aventure ? Ils ne s’intéressent qu’au sexe. Un profil qui dit « on s’entendra bien si tu évites les disputes inutiles et vis toujours dans le présent » ne veut pas dire facile à vivre. Cela veut dire : « je ne m’engage pas pour l’avenir et tu ne peux rien dire à ce sujet ». Si leur dimanche parfait consiste à regarder Netflix, notre avenir ensemble se passerait devant la télé, ce qui est bien, mais ce n’est pas l’homme qu’il me faut.



L’auteur a pris contact avec les membres du groupe Facebook Burned Haystack Dating Method. honeyhousephotography.com





Le plus intéressant avec cette méthode, c’est que je ne passe que quelques minutes par jour sur l’application. Je passe la majeure partie de ce temps à réduire le nombre de profils en bloquant ou en supprimant ceux qui ne me conviennent pas ou qui me posent problème. Et je raye tous ceux qui m’envoient un « j’aime » sans message, car je sais que ce « j’aime » n’est pas un indicateur d’intérêt réel et ne fait que diluer le nombre de profils.

Avant, j’aurais regardé leur profil et j’aurais écrit un message personnalisé à ces gars-là si quelque chose m’avait plu. J’aurais ignoré le message d’introduction générique, en pensant : « Ce n’est pas grave, car c’est la conversation qui suit qui compte. »

Et s’ils ne me posaient pas de questions, j’en posais davantage pour que la discussion continue au cas où ils voudraient vraiment se rencontrer et ne seraient pas très doués pour les textos. Maintenant, au lieu de proposer une rencontre pour accélérer les choses, je bloque ou supprime leur profil après quelques jours s’ils sont bloqués en mode chat virtuel. Si une discussion meurt de leur côté, je la laisse faire et je ne leur accorde aucune attention.

C’est un tel soulagement de savoir que la gestion d’une application de rencontre ne prend pas le dessus sur ma vie. Chaque jour, lorsque je vide la piscine et qu’il n’y a plus de profils, je me réjouis intérieurement.

Je traduis la méthode dans la vie réelle

C’est encore tôt, mais je pense que la méthode signifie que les applications de rencontres ne vont pas saper ma volonté de vivre cette fois-ci.

Plus important encore, cela m’a appris que les mêmes signes se retrouvent dans la façon dont un homme parle et se comporte en personne. S’il parle de lui tout au long du rendez-vous, il n’a pas peur de m’impressionner ; c’est un mauvais communicateur. S’il est en retard et ne m’envoie pas de message pour me prévenir, il n’est pas détendu ; il manque de considération.

La nouvelle méthode fonctionne-t-elle ? Avec seulement quelques minutes par jour sur l’application, j’ai déjà eu trois rendez-vous en personne en trois semaines, dont deux que je reverrais avec plaisir.