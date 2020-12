L’extrémisme d’extrême droite renaît en Allemagne, d’une manière nouvelle et très ancienne, horrifiant un pays qui se targue de traiter honnêtement son passé meurtrier. Ce mois-ci, une enquête parlementaire de deux ans a conclu que les réseaux d’extrême droite avaient largement pénétré les services de sécurité allemands, y compris ses forces spéciales d’élite.

Mais de plus en plus, les projecteurs se tournent vers la police allemande, une force beaucoup plus étendue et décentralisée avec une surveillance moins stricte que l’armée – et avec un impact plus immédiat sur la sécurité quotidienne des citoyens, préviennent les experts.

Après la Seconde Guerre mondiale, la plus grande préoccupation des États-Unis, de leurs alliés et des Allemands eux-mêmes était que les forces de police du pays ne soient plus jamais militarisées, ou politisées et utilisées comme un bâton par un État autoritaire comme la Gestapo.