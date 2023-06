Elle a appelé la GRC du Nunavut au sujet de son petit-fils atteint de maladie mentale – la seule aide qu’elle a pu trouver

Une grand-mère de Pangnirtung, au Nunavut, affirme que les familles de nombreuses petites communautés qui s’occupent d’êtres chers ayant des problèmes de santé mentale n’ont personne vers qui se tourner pour obtenir de l’aide – et qu’elles doivent faire des choix impossibles pour obtenir les soins dont leur proche a besoin.

Lorsque le petit-fils de Looee Mike était au plus mal, elle a appelé la GRC.

C’était la seule option qu’elle avait dans le hameau, où une infirmière en santé mentale dessert toute la communauté de 1 500 personnes.

« Nous devons les traiter comme s’ils étaient des criminels ou pire, car c’est le seul moyen de leur apporter une aide appropriée dans le sud », a-t-elle déclaré.

C’est un choix que les familles dans des circonstances similaires doivent faire régulièrement, a-t-elle déclaré à CBC.

« Ils sont menottés, emmenés en prison et finalement [to] l’infirmière en santé mentale ou le centre de santé afin qu’ils puissent être évalués… et enfin, attendez une évacuation médicale – si elle est disponible. »

En attendant, a-t-elle dit, des personnes comme son petit-fils doivent parfois subir des arrestations ou être incarcérées jusqu’à ce qu’elles puissent être aidées. Comme son petit-fils, ils ne savent pas toujours ce qui leur arrive et pourquoi.

« Ce n’est pas là qu’ils doivent être »

Peu de collectivités du Nunavut disposent d’établissements spécialisés en santé mentale.

Mais la plupart, sinon la totalité, ont un détachement de la GRC.

sergent. Pauline Melanson, coordonnatrice des relations avec les médias de la police communautaire pour la GRC du Nunavut, a déclaré que le manque d’installations appropriées est un facteur déterminant pour que les gens se retrouvent dans des cellules lorsqu’ils ont une crise de santé mentale.

« Ce n’est pas là qu’ils doivent être, mais il n’y a pas d’installations à l’extérieur de la prison où ils pourraient rester en toute sécurité », a déclaré Melanson.

« Nous finissons par utiliser nos installations et nos cellules de prison pour la sécurité de la personne, puis nous travaillons avec les centres de santé ou l’agent de santé mentale pour trouver un endroit où emmener cette personne. »

Cela signifie également que c’est la police, et non les travailleurs en santé mentale, qui reçoit souvent l’appel lorsqu’une personne est en crise.

Melanson a déclaré que la GRC du Nunavut avait reçu 220 appels en mai spécifiquement pour des problèmes de santé mentale.

La lumière du soleil illumine le hameau de Pangnirtung, au Nunavut, le 20 août 2009. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Lorsqu’ils reçoivent l’appel, ils ne savent pas toujours que c’est pour une situation liée à la santé mentale, a-t-elle ajouté. Bien que les agents n’aient pas de programme de partenariat officiel avec les travailleurs en santé mentale au Nunavut, elle a dit qu’ils comptent souvent sur ces travailleurs pour les aider lorsque ces situations surviennent.

« On nous appelle quand quelqu’un ne se sent pas en sécurité à propos de quelque chose… Quand nous y arrivons, nous n’avons pas toutes les ressources », a-t-elle expliqué.

« C’est dommage qu’il y ait très peu de ressources dans certaines de ces communautés, que nous finissons par être celles sur lesquelles les gens comptent. Mais nous sommes là pour la sécurité du public, donc je veux dire, nous répondons à ces appels parce que c’est important. «

Le nombre d’appels et de vérifications liés à la santé mentale traités par la GRC a augmenté assez régulièrement: en 2018, la police du Nunavut a été impliquée dans 2 093 incidents de ce type — un nombre qui est passé à 3 031 en 2021.

Souvent, les appels amènent les gens à obtenir de l’aide. Parfois, ils deviennent dangereux. Et dans certains cas, ils deviennent mortels.

Au cours des dix dernières années, sept hommes inuits âgés de 20 à 39 ans sont morts après avoir été abattus par la GRC. Le plus récent était Trey Angootealuk, 22 ans, à Rankin Inlet.

Melanson a déclaré que la dépendance à l’égard de la GRC pour traiter les appels de santé mentale explique en partie pourquoi il est important pour les agents d’établir des relations dans leur communauté, de comprendre ces communautés et de suivre la formation appropriée.

Récemment, elle a suivi un cours de secourisme en santé mentale spécifique aux Inuits qui a abordé le contexte des pensionnats, le contact entre la culture inuite et occidentale et l’abattage des chiens de traîneau.

« Nous enseignons aux policiers, c’est notre histoire et c’est ce qui se passe dans la société inuite en ce moment… pour nous assurer que cela fait toujours partie de leur prise de décision », a-t-elle déclaré.

Postes vacants d’infirmière en santé mentale

Mike a dit qu’elle voulait partager son histoire parce qu’il est important d’entamer une conversation sur les soutiens au Nunavut pour les personnes atteintes de maladies mentales et ceux qui s’en occupent – le plus souvent des membres de la famille.

La santé mentale de son petit-fils s’est maintenant stabilisée grâce au traitement dans les hôpitaux psychiatriques du sud, et il vit de nouveau avec elle à Pangnirtung. Mais au début, quand sa maladie était la plus aiguë, elle ne savait pas vers qui se tourner.

Mike s’est entretenu avec l’animatrice d’Igalaaq Eva Michael en mai pour lui faire part de ses préoccupations concernant le manque de ressources en santé mentale dans le territoire. (Radio-Canada)

« Je ne savais absolument pas comment gérer cela… parce qu’il n’y a aucun endroit où aller pour obtenir ce genre de soutien au Nunavut », a-t-elle déclaré.

« Nous, en tant que famille, avons très peu de soutien que nous pouvons offrir aux personnes que nous aimons, qui sont dans cette situation dans nos maisons. »

Il y a 37 postes d’infirmières en santé mentale au Nunavut, mais au 25 mai, seulement 25 étaient pourvus.

C’est un nombre qui, selon le ministère de la Santé, fluctue souvent.

Ces travailleurs sont le point de contact dans les communautés pour les familles et les soignants qui ont besoin d’aide, ainsi que les travailleurs de proximité, a indiqué le département dans un e-mail. Entre autres choses, ils peuvent évaluer les patients, travailler pour gérer leurs symptômes et éduquer les membres de la communauté sur la santé mentale.

Le ministère a déclaré que les ressources en santé mentale avaient «considérablement augmenté» au cours des dernières années, le territoire ayant ajouté des travailleurs de proximité et des animateurs de programmes pour les jeunes à son effectif.

« L’objectif est de continuer à réduire la stigmatisation liée à la santé mentale et à promouvoir le bien-être mental », a déclaré le département.

Il a désigné Akausisarvik, le centre de traitement de la santé mentale à Iqaluit et le Cambridge Bay Mental Health Facility comme deux endroits du territoire qui fournissent des soins de santé mentale.

Il a décrit les services hors territoire comme étant destinés aux personnes qui ont besoin de «soins hautement spécialisés» pour des problèmes de santé mentale chroniques qui ne peuvent être gérés sur le territoire.

Mike a dit que ce dont elle avait besoin en tant que soignante était un endroit où aller s’asseoir et élaborer un plan individuel pour son petit-fils, et un endroit avec des ressources pour l’aider à comprendre ce qui lui arrivait.

« Nous avons juste besoin d’un endroit où nous pouvons obtenir une sorte d’éducation pour eux, tout comme nous avons été très bien éduqués avec COVID », a-t-elle déclaré.

« Mais il n’y a rien pour mon petit-fils, qui souffre de maladie mentale, et il en a le plus besoin. Et Dieu sait combien il y a encore de petits-fils et de petites-filles. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez au Nunavut éprouvez des difficultés, les ressources suivantes peuvent vous aider :