Elle a acheté la maison que sa mère a nettoyée pendant 43 ans

Lorsqu’elle a commencé à nettoyer la maison tentaculaire, Mme Gaxiola était souvent seule. “La plupart du temps”, a déclaré Mme Gaxiola, “Pam partait prendre le thé avec ses amis pour que j’aie la maison pour moi toute seule.”

Après quelques années, a déclaré Mme Gaxiola, elle et Mme Key-Linden ont commencé à baisser leur garde et à partager un peu leur vie. Mme Key-Linden, qui était mariée au pilote mais n’avait pas d’enfants, a exprimé sa chaleur non pas avec des mots mais avec des gestes, a déclaré Mme Gaxiola. Elle a gardé le soda en conserve préféré des filles, Big Red, dans la maison. Pour Noël, elle avait des cadeaux emballés avec des rubans et joliment arrangés pour chaque membre de la famille Gaxiola.

Un jour, Mme Gaxiola a mentionné que l’hiver approchait et qu’elle devait acheter un manteau à son fils, Gabriel. La semaine suivante, a-t-elle dit, Mme Key-Linden lui a offert un manteau pour Gabriel de Sears.

Mme Gaxiola a été touchée par le cadeau.

Il y avait plus de gentillesse, comme lorsque Mme Gaxiola et son mari ont construit leur maison, vers 1980, et qu’ils n’avaient pas les moyens de compléter la cuisine avec de nouvelles armoires. Mme Key-Linden rénovait sa cuisine à l’époque et proposa de leur donner ses anciennes armoires. “Ces armoires sont toujours dans la maison de ma mère aujourd’hui”, a déclaré Mme Naranjo.

Ce n’était pas le seul emblème de Ridgecrest dans leur maison.

“Nous avions ce cygne en cristal, une grande pièce décorative que Pam a ramenée d’Angleterre pour ma mère”, a déclaré Mme Naranjo. « On nous a appris à vénérer ce cygne. C’était inestimable à nos yeux parce que nous n’avions pas grand-chose.