Ella Travolta partage un hommage d’anniversaire à sa défunte maman Kelly Preston – Hollywood Life

Crédit d’image : James Gourley/Shutterstock

Ella Bleu Travolta honoré sa maman Kelly Preston pour son anniversaire deux ans après sa mort avec un post Instagram émouvant le jeudi 13 octobre. L’actrice de 22 ans a partagé une série de photos de Kelly, décédée à 57 ans en juillet 2020, pour montrer à quel point elle lui manque maman. En plus des photos, Kelly a écrit “Joyeux anniversaire, maman” sur les diapositives et elle a sous-titré le message avec plus d’amour pour elle. “Nous vous aimons”, a-t-elle écrit.

La vidéo était réglée sur de Haley Reinhart reprise de “Can’t Help Falling In Love” par Elvis Presley, et il comportait un certain nombre de clichés de Kelly avec sa fille quand elle était très jeune. Il y avait aussi quelques photos d’Ella avec sa mère et son père, John Travolta, 68. John a également envoyé de l’amour à sa fille avec une série d’emojis cardiaques commentant la publication.

Des tonnes de personnes ont partagé leur amour avec Ella. Même Alec Baldwin a commenté pour se souvenir d’avoir travaillé sur le film “ridicule” Le chat dans le chapeau avec Kelly. «Elle était le point culminant. Kelly Preston est la femme la plus charmante et la plus belle avec qui j’ai jamais travaillé”, a-t-il écrit. “Je chéris tous les moments que j’ai passés avec elle.”

Kelly est décédée des suites d’une bataille contre le cancer du sein en juillet 2020. Comme son mari, Kelly était une actrice, qui a joué dans plusieurs films, notamment Jerry Maguire, Pour l’amour du jeu, et Ce qu’une fille veut. Après la mort de sa mère, Ella lui a également rendu un hommage émouvant sur Instagram. “Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi courageux, fort, beau et aimant que vous”, écrivait-elle à l’époque. “Vous avez rendu la vie si belle et je sais que vous continuerez à le faire toujours. Je t’aime tellement maman.

Kelly et John se sont mariés de 1991 jusqu’à son décès. Outre Ella, ils ont eu deux fils : Jet, qui est malheureusement décédé en 2009 à l’âge de 16 ans, et Ben, 11. Le Fièvre du samedi soir La star a également publié un hommage partageant la nouvelle de la mort de sa femme sur Instagram. “C’est avec le cœur très lourd que je vous informe que ma belle épouse Kelly a perdu sa bataille de deux ans contre le cancer du sein. Elle a mené un combat courageux avec l’amour et le soutien de tant de personnes”, écrivait-il à l’époque. “L’amour et la vie de Kelly resteront gravés dans nos mémoires. Je vais prendre un peu de temps pour être là pour mes enfants qui ont perdu leur mère, alors pardonnez-moi d’avance si vous n’avez pas de nos nouvelles pendant un moment.