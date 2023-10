Ella Thomas de Love Island rend les fans fous alors qu’elle pose dans une robe risquée pour le lancement de la mode

Ella Thomas de LOVE Island a montré ses abdominaux dans une robe longue noire révélatrice alors que les fans qualifiaient la star de « si magnifique ».

L’ancienne élève de l’émission ITV2, 23 ans, a signé cet été un contrat à six chiffres avec la marque de fast-fashion PrettyLittleThing, après son séjour dans la villa de Majorque.

Ella s’est révélée être le modèle parfait pour les créations sexy de la marque, optant cette fois pour une robe soutien-gorge noire fermée par un fermoir en diamant.

Les détails du string sur le corps ont attiré l’attention sur sa silhouette tonique tandis que la jupe longue comportait une fente sur le côté pour ajouter plus d’audace.

Ella – qui a travaillé comme mannequin avant son passage à Love Island – a coiffé ses mèches brunes en vagues lâches coulant sur ses épaules et accessoirisée avec des sandales à lanières noires et un sac à main assorti.

Un nombril en diamant scintillant a ajouté une touche de bling, tout comme des boucles d’oreilles en argent.

PrettyLittleThing a mis en ligne une série de clichés montrant la star en train de modéliser son deux-pièces de fête sur sa page Instagram.

En légende, ils ont jailli : « Un moment pour notre IT GIRL @ellathomas_ portant sa toute nouvelle édition. »

Un fan n’a pas tardé à répondre : « Tellement jolie. Arrêtez-le officiellement ce jour-là.

Un autre a ajouté : « Tout dans ce montage est parfait », tandis qu’un troisième s’est exclamé : « Standing Ovation for the Queen ».

Un fan s’est exclamé : « Elle est le moment ! »

Un autre a supposé : « Elle est tellement magnifique. »

Le mannequin écossais a été choisi parmi les stars de cette année pour faire campagne après avoir impressionné les patrons.

Un initié a déclaré : « PLT n’était pas sûr de recruter quelqu’un cette année, mais Ella semblait être un choix évident.

« Tout le monde a adoré ce qu’elle portait dans la série et elle est déjà mannequin donc ça marche vraiment bien.

« Tout est gardé secret pour le moment, mais tout le monde est vraiment excité et on pense qu’elle a conclu un bon accord à six chiffres. »

La star a également récemment montré ses références en matière de style en montrant ses fesses dans une jupe transparente et un bikini grésillants.

Ella est arrivée troisième sur Love Island avec son désormais petit-ami Tyrique Hyde.

Ils étaient le seul couple à être ensemble depuis le début et les téléspectateurs ont adoré regarder leur voyage mouvementé.

