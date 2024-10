Ella Seidel, cotes, pronostics et statistiques H2H

Mercredi, en huitièmes de finale du WTA Ningbo, Chine simple féminin 2024, Yulia Putintseva, classée 32e, affrontera la 121e Ella Seidel. Avec une cote de -1205, Putintseva est la favorite contre Seidel (+650) dans ce match. Lors de sa dernière sortie, Putintseva s’est inclinée face à Naomi Osaka 6-3, 4-6, 2-6 en huitièmes de finale à l’Open de Chine le 27 septembre 2024. Seidel a perdu en trois sets la dernière fois qu’elle a joué, s’inclinant 6-3, 5-7, 2-6 contre Solana Sierra lors du tour de qualification de l’US Open le 21 août 2024. Cotes de tennis gracieuseté de Paris sportifs BetMGM. Cotes mises à jour mardi à 23 h 45 HE. Pour une liste complète des cotes des paris sportifs, accédez USA TODAY Centre de cotes des scores des paris sportifs. Informations sur le match Putintseva contre Seidel Tournoi: WTA Ningbo, Chine Simple Femmes 2024

WTA Ningbo, Chine Simple Femmes 2024 Rond: Huitièmes de finale

Huitièmes de finale Date: mercredi 16 octobre

mercredi 16 octobre Lieu: Centre de tennis de Ningbo

Centre de tennis de Ningbo Emplacement: Ningbo, Chine

Ningbo, Chine Surface du terrain : Dur Diffusez du tennis et d’autres sports en direct par s’inscrire à Fubo aujourd’hui! Cotes du match Ioulia Pountseva Ella Seidel -1205 Chances de gagner le match +650 +1100 Chances de gagner un tournoi +4000 Statistiques de Putintseva Putintseva a disputé 56 matchs au cours des 12 derniers mois (sur tous les types de terrain) et 22,1 matchs par match.

Putintseva a disputé 23,3 matchs par match lors de ses 34 matchs sur terrain dur au cours des 12 derniers mois.

Au cours de la dernière année, Putintseva a remporté 67,2 % de ses jeux de service et 42,3 % de ses jeux de retour.

Putintseva a remporté 61,9 % de ses jeux de service sur terrain dur et 42,2 % de ses matchs retour au cours de la dernière année.

Putintseva a remporté 72% de ses jeux de service lors de ses 10 derniers tournois et 42,1% de ses jeux retour.

Putintseva a converti 50,6% de ses occasions de break au total (256 sur 506) au cours des 12 derniers mois.

Toutes surfaces confondues, Putintseva a converti 53,5% de ses occasions de break (130 sur 243) sur ses 10 derniers tournois. Statistiques de Seidel Seidel a réalisé en moyenne 21,6 matchs par match lors de ses 20 matchs disputés au cours des 12 derniers mois sur tous les types de terrain, tout en remportant 48,5 % des matchs.

Seidel a disputé huit matchs sur terrain dur au cours des 12 derniers mois et a réalisé en moyenne 23 matchs par match et 10,8 matchs par set tout en remportant 50,0 % des matchs.

Seidel a compilé un pourcentage de victoires en jeu de service de 62,6 % sur toutes les surfaces (134 pour 214 dans les jeux de service) et un pourcentage de victoires en jeu de retour de 34,6 % (75 pour 217 dans les jeux de retour).

Seidel a un pourcentage de victoires de 62,6 % dans les jeux de service sur terrains durs et un pourcentage de victoires de 37,6 % dans les jeux de retour.

Sur ses 10 derniers tournois, Seidel a remporté 62,6 % de ses jeux de service et 34,6 % de ses jeux de retour.

Au cours de la dernière année, Seidel a obtenu un score de 74 sur 181 aux balles de break, soit 40,9 %, pour se classer 177e.

Seidel a converti 40,9% de ses chances de break (74 sur 181) au cours de ses 10 derniers tournois.

