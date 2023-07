Ella Rae Wise de Towie va sans soutien-gorge dans une robe transparente alors qu’elle fête son anniversaire

La beauté TOWIE Ella Rae Wise était au centre de l’attention le jour de son anniversaire alors qu’elle portait une robe bleue transparente.

La star d’ITVBe, 23 ans, s’est certainement habillée pour impressionner dans sa robe moulante au crochet qui laissait entrevoir sa silhouette tonique.

Ella Rae Wise de TOWIE a enfilé une robe transparente pour fêter son anniversaire

La star de TOWIE, 25 ans, a posé avec des amis alors qu'elle montrait sa tenue moulante au crochet

Les copains d'Ella avaient fait une superbe diffusion pour célébrer la star

Le vêtement à manches longues d’Ella comportait des panneaux ouverts dans le dos et une fente jusqu’aux cuisses pour un côté très sexy.

Elle s’est assurée de se couvrir avec des bas noirs en dessous.

Ella, qui a rejoint The Only Way Is Essex en 2019, a coiffé ses mèches blondes dans un style poker-droit, avec une jolie tresse tressée sur le devant.

Elle a terminé son look avec une paire de talons argentés – et un verre de champagne de fête.

Ses clichés Instagram la montrent posant à côté d’une jolie installation de ballons avant que ses copains n’arrivent pour célébrer.

Hier, nous avons rapporté comment Ella était éblouie dans un joli bikini rose alors qu’elle profitait du soleil en Italie.

Son temps heureux est venu après quelques semaines difficiles qui l’ont vue menacer de « quitter » la série.

Ella était à Chypre pour filmer des scènes de la série à succès.

À l’époque, un fan de TOWIE n’a pas tardé à se connecter avec la star – qui a été au cœur d’une dispute amère avec des co-stars dont Junaid Ahmed.

Ils ont demandé à Ella sur sa page Instagram : « Comment ça va à Chypre ? »

Elle a renversé les fèves en écrivant: «C’est difficile mais je suis très courageuse.

« Pour être honnête, je me suis choqué de ne pas rentrer chez moi », avant d’ajouter trois icônes Emoji au visage riant.

Ella a poursuivi: « Il y a eu quelques moments, mais j’ai réussi et filmé des scènes incroyables avec des émotions sincères », avec un Emoji aux yeux larmoyants pour terminer son message.

Plus tôt ce mois-ci, les anciens meilleurs amis Junaid, 28 ans, et Ella se sont mystérieusement désabonnés sur Instagram.

Alors que Dani Imbert, 25 ans, suit toujours le compte du coiffeur, The Sun a appris qu’elle s’était rangée du côté de Junaid et avait évité d’aimer et de commenter ses publications.

Une source a déclaré: « Toute la chute va être couverte dans l’émission, donc il ne semble pas qu’ils vont réparer les choses de si tôt. »

La favorite de la télé-réalité a levé un verre alors qu'elle était perchée sur une voiture

Ella a ébloui avec ses choix de tenues lors de son récent voyage en Italie

La star a révélé qu'elle avait menacé de « quitter » TOWIE pendant le tournage de la récente série