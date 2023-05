Ella Rae Wise de Towie révèle son nouveau petit ami en disant « Je ne pense pas que je serai de nouveau célibataire »

La star de TOWIE, Ella Rae Wise, a révélé qu’elle avait un nouvel homme dans sa vie et ne pense pas qu’elle sera « plus jamais célibataire ».

La star de télé-réalité de 22 ans a un petit ami mystérieux sur la scène et dit qu’il lui fait envisager « d’avoir une famille et de se marier ».

Instagram

Ella Rae Wise a révélé son nouveau petit ami[/caption] TVI

La star de télé-réalité a déclaré qu’elle envisageait de fonder une famille et de se marier[/caption]

Confirmant qu’elle n’est plus célibataire, la star a expliqué que les gens « seraient choqués » de découvrir qu’elle n’était plus sur le marché.

La beauté blonde a déclaré : « Non, je ne suis pas célibataire – je ne pense pas que je le serai à nouveau. J’ai gardé cela privé pendant longtemps.

Elle a continué à dire OK! que c’est « 100% officiel », ajoutant : « Maintenant que j’ai ma propre maison et un petit ami, je pense avoir une famille et me marier.

« Les choses évoluent dans cette direction maintenant. Je suis très heureux à ce moment de ma vie.

Mais la favorite de Towie a juré de garder les choses privées pour le moment, car les choses dans sa relation se passent « si bien ».

Elle a expliqué : « Je ne vais pas encore vous dire qui il est. À un moment donné, je le ferai, il va être une si grande partie de ma vie.

Ella n’a pas eu la vie facile ces derniers temps, après avoir révélé que son œil était resté paralysé après que les médecins aient opéré une masse suspecte.

La star de télé-réalité a partagé une photo de l’hôpital avec un énorme bandage sur l’œil.

Elle a déclaré sur Instagram: « À la minute où mon œil gauche est paralysé et c’est la sensation la plus étrange qui soit – je me sens très lourd et évidemment aucun mouvement de clignotement pendant deux jours.

« Mais tout va bien pour la minute, j’attends juste les résultats et un prompt rétablissement. »

La star de la télévision a ajouté: « J’ai eu une panique totale quand nous sommes allés au théâtre, je pense que peut-être une mini attaque de panique où j’étais si nerveuse, mais les dames de Moorfields n’auraient pas pu être mieux.

« De retour dans 2 semaines pour voir ce qu’est réellement la masse et, espérons-le, exclure ce que nous ne voulons pas qu’elle soit… Tumeur ou… je ne peux même pas le dire », a-t-elle écrit, suggérant que la masse est testée pour un cancer. cellules.

Ella a admis plus tôt qu’elle craignait le pire et qu’elle se sentait « malade » d’inquiétude.

La beauté d’Essex a déclaré avant son opération à Londres : « Je suis vraiment nerveuse, je me sens malade et je ne veux vraiment pas le faire.

« Je suis inquiet car c’est près de mes yeux, mais j’ai aussi une confiance totale en Moorfields Eye Hospital. »