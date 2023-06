Ella Rae Wise de Towie ravive une querelle amère avec ses co-stars alors qu’elle prend un coup avec une citation cryptique

ELLA Rae Wise a ravivé une querelle amère avec ses co-stars de Towie alors qu’elle a apparemment pris un coup avec une citation cryptique.

La star de télé-réalité, 22 ans, est actuellement en voyage de tournage à Chypre, où ils tournent des scènes pour la 32e série de l’émission ITVBe.

Instagram

Ella Rae Wise a ravivé une querelle amère avec ses co-stars de Towie[/caption] Instagram

Junaid Ahmed et Ella se sont récemment désabonnés sur Instagram – avec une source affirmant que Dani Imbert s’était rangé du côté de lui[/caption]

Ella avait l’air sensationnelle dans une publication Instagram grésillante, qui l’a vue flasher son ventre tonique dans un haut court à nœud jaune.

Elle a continué son look avec une minijupe rose à glands, tout en élevant sa taille avec des talons à lacets colorés.

Mais c’était dans la légende d’Ella où elle semblait faire la fouille.

L’influenceur a écrit : « @towie prend Chypre. Je sais que beaucoup d’entre vous m’ont envoyé des messages en pensant que je ne reviendrais pas, mais personne ne pourra jamais ternir mon éclat. Je brillerai encore plus et je leur brûlerai les yeux.

Plus tôt ce mois-ci, les anciens meilleurs amis Junaid Ahmed, 28 ans, et Ella se sont mystérieusement désabonnés sur Instagram.

Alors que Dani Imbert, 25 ans, suit toujours le compte du coiffeur, The Sun a appris qu’elle s’était rangée du côté de Junaid et avait évité d’aimer et de commenter ses publications.

Une source a déclaré: « Ils reprennent le tournage dans quelques semaines, mais Junaid et Ella se sont déjà désabonnés sur Instagram.

« Lui et Dani ne lui parlent plus. Dani n’a récemment interagi avec aucun des messages d’Ella, vous l’avez peut-être remarqué.

« Toute la chute va être couverte dans l’émission, donc il ne semble pas qu’ils vont réparer les choses de si tôt. »

Instagram

La star de télé-réalité, 22 ans, est actuellement en voyage de tournage à Chypre[/caption]