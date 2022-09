Ella Rae Wise de Towie quitte Pete Wicks et sort maintenant avec la star d’Ibiza Weekender

THE Only Way Is Essex’s Ella Rae Wise sort avec une star d’Ibiza Weekender après une autre aventure avec Pete Wicks, The Sun Online peut révéler.

Ella Rae, 22 ans, a connu une romance on / off avec Pete, 33 ans – et elle a été plus allumée que éteinte récemment.

Ella Rae Wise de Towie profite d’une romance avec une star d’Ibiza Weekender[/caption]

Ella sort avec Callum Izzard après l’avoir rencontré dans une autre émission de téléréalité[/caption]

Dans le dernier épisode de Towie, Pete et Ella – qui ont une différence d’âge de 11 ans – ont été filmés à une date alors qu’ils célébraient son anniversaire.

Les co-stars ont également été aperçues se tenant la main et s’embrassant passionnément dans le passé.

Mais The Sun Online peut révéler en exclusivité qu’Ella et Pete sont déjà repartis – après avoir trouvé de nouveaux pâturages.

Ella sort maintenant avec la star d’Ibiza Weekender Callum Izzard, nous pouvons le révéler en exclusivité.

Le couple s’est rencontré lors du tournage de la nouvelle série MTV The Challenge en Argentine et a formé un “lien fort”.

Une source nous a dit : “Callum est tellement loin du type normal d’Ella mais tout semble très bien fonctionner.

“Ils ne se sont rencontrés que quelques fois avant de commencer le tournage de The Challenge en Argentine.

“Ils se sont vraiment rapprochés après quelques semaines et ils ont un lien tellement fort. Ils sont parfaits ensemble.





L’initié a ajouté: “Personne ne s’attendait à ce qu’une relation s’épanouisse entre Ella et Callum.

«Ils vivent aux extrémités opposées du pays, mais j’espère qu’ils pourront le faire fonctionner.

“Tout le monde est si heureux de voir Ella avec un homme qui la respectera et la traitera comme elle le mérite.”

The Sun Online a contacté les représentants d’Ella et de Callum.

En août, Ella a dit en exclusivité à The Sun Online qu’elle aimait les “snogs effrontés” avec Pete.

À l’époque, elle sortait avec sa co-star de Towie Jordan Brooks et a admis que ses baisers secrets avec Pete devaient s’arrêter en conséquence.

Ella et Jordan se sont maintenant séparés, leur rupture se déroulant sur Towie, et elle a été vue avec Pete lors d’un “rendez-vous entre potes” dans le dernier épisode de l’émission ITVBe.

Les fans de Telly se sont retournés contre la paire, affirmant qu’ils leur avaient donné « la merde » à cause de leur différence d’âge.

L’un d’eux a dit: “Ça me donne la nausée.”

Un autre a ajouté : « L’histoire de Pete et Ella est-elle vraiment nécessaire ? Je suis à peu près sûr que je ne suis pas le seul spectateur à trouver cela inconfortable à regarder !”

Ella a entretenu une relation intermittente avec la co-star de Towie Pete Wicks[/caption]

Le couple a eu un rendez-vous ensemble dans Towie dimanche soir[/caption]