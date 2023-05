Ella Rae Wise de Towie montre un immense jardin qui ressemble à un parc dans sa nouvelle maison d’Essex

Ella Rae Wise de TOWIE a montré un immense jardin qui ressemble à un parc dans sa nouvelle maison d’Essex.

La star de télé-réalité, 22 ans, a récemment emménagé dans la propriété et l’a montrée sur Instagram.

Instagram

Ella Rae Wise de Towie a montré son incroyable jardin[/caption] Instagram

La star a aussi un nouveau canapé[/caption] Instagram

Ella a donné des aperçus de sa maison sur Instagram[/caption]

Hier, elle a décidé de donner aux fans un aperçu de son incroyable espace extérieur.

Il dispose d’une immense allée menant à sa nouvelle maison, avec de nombreux arbres et buissons pour lui donner de l’intimité.

« J’ai un putain de jardinier qui grandit maintenant, n’est-ce pas », a déclaré Ella à ses abonnés.

« Il est venu ce matin pour faire la pelouse et s’il vous plaît jetez un coup d’œil aux lignes », avec trois emojis d’amour en forme de cœur.

Ella a également jeté un coup d’œil à l’intérieur de son salon après avoir obtenu un superbe canapé blanc.

Plus tôt ce mois-ci, la star a révélé qu’elle avait acheté sa première maison.

La propriété moderne dispose d’un grand espace ouvert qui deviendra bientôt une salle de sport tandis que la cuisine et le salon sont parfaits pour les occasions sociales.

Révélant ses plans de maison, Ella a déclaré: « Il n’y a plus d’excuse pour ne pas avoir un gros cul et un pack de 6. Gym en attente.

Elle a ensuite déclaré: « Un si bel espace de vie et je suis tellement là pour ça! J’ai quelque chose en tête qui mettra cette pièce en lumière.

Ella a jeté un coup d’œil à l’intérieur du garde-manger traditionnel et a admis que c’était quelque chose qu’elle avait toujours voulu.

Bien qu’elle ait eu quelques semaines passionnantes, la beauté d’Essex a également fait face à des problèmes de santé.

La semaine dernière, elle a révélé que son œil gauche était resté paralysé après que les médecins aient opéré une masse suspecte.

Elle a déclaré sur Instagram: « À la minute où mon œil gauche est paralysé et c’est la sensation la plus étrange qui soit – je me sens très lourd et évidemment aucun mouvement de clignotement pendant deux jours.

« Mais tout va bien pour la minute, j’attends juste les résultats et un prompt rétablissement. »

La star de la télévision a ajouté: « J’ai eu une panique totale quand nous sommes allés au théâtre, je pense que peut-être une mini attaque de panique où j’étais si nerveuse, mais les dames de Moorfields n’auraient pas pu être mieux.

Instagram

Il y a beaucoup d’espace dans la propriété pour qu’Ella puisse se l’approprier[/caption] Instagram

La cuisine est absolument magnifique[/caption] TVI

Ella Rae est sur Towie depuis 2019[/caption]

« De retour dans 2 semaines pour voir ce qu’est réellement la masse et, espérons-le, exclure ce que nous ne voulons pas qu’elle soit… Tumeur ou… je ne peux même pas le dire », a-t-elle écrit, suggérant que la masse est testée pour un cancer. cellules.