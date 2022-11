Ella Rae Wise de Towie larguée d’une émission de téléréalité par des producteurs furieux

La star de TOWIE, Ella Rae Wise, a été exclue de Celebrity Dinner Date après que les patrons ont découvert qu’elle n’était plus célibataire.

La jeune femme de 22 ans dont on parle beaucoup avait été inscrite pour trouver l’amour dans l’émission de rencontres culinaires, mais elle voit en fait Callum Izzard, le beau gosse d’Ibiza Weekender.

Un initié a déclaré: «Les bookers de l’émission ont été amenés à croire qu’Ella était célibataire lorsqu’elle s’est inscrite au film, ils n’étaient donc pas plus satisfaits lorsqu’il est sorti dans la presse qu’elle voyait Callum.

“Ils l’ont abandonnée immédiatement et l’ont remplacée par un autre visage célèbre. C’est décevant pour eux car Ella est un visage de la chaîne, elle était donc la personne idéale pour l’émission, mais ils ne peuvent pas avoir de célébrités qui ont des rendez-vous et recherchent une romance qui ne sont pas vraiment disponibles – c’est un mauvais look pour le Afficher.”

Le mois dernier, The Sun a révélé qu’Ella Rae voyait Callum et ils ont confirmé leur romance avec un baiser dans une boîte de nuit.

Le couple s’est rencontré lors du tournage de la nouvelle série MTV The Challenge en Argentine et a formé un “lien fort”.

Un initié a déclaré à l’époque: “Personne ne s’attendait à ce qu’une relation s’épanouisse entre Ella et Callum.

«Ils vivent aux extrémités opposées du pays, mais j’espère qu’ils pourront le faire fonctionner.

Cela a été une surprise pour les fans car en août, Ella a déclaré au Sun qu’elle aimait les “snogs effrontés” avec Pete Wicks.

À l’époque, elle sortait avec sa co-star de Towie Jordan Brooks dans la série et a admis que ses baisers secrets avec Pete devaient s’arrêter en conséquence.

Ella et Jordan se sont séparés plus tard, leur rupture se jouant sur Towie, et elle a été vue à un “rendez-vous pote” avec Pete dans l’émission de téléréalité depuis.

