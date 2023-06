Ella Rae Wise de Towie laisse un énorme indice sur son nouveau petit ami secret alors qu’elle révèle les célébrations de la fête d’anniversaire

Ella Rae Wise de TOWIE a laissé un énorme indice sur un nouveau petit ami secret.

La star de télé-réalité ITVBe a donné à ses fans un aperçu des célébrations de sa fête d’anniversaire, mais elle a caché un petit détail à ses abonnés.

TVI

Ella Rae Wise envisage de fonder une famille et de se marier[/caption] Instagram

La star de télé-réalité a célébré avec style, mais a mystérieusement dissimulé un portrait en noir et blanc qu’elle a reçu[/caption]

Ella, 22 ans, a profité de son histoire Instagram pour montrer ses célébrations d’anniversaire qui comprenaient une table pleine de cadeaux alors que des ballons en or tapissaient le plafond.

Mais le portrait romantique spécial qui figurait sur le banc à côté a été mystérieusement dissimulé.

Dans un petit imprimé en noir et blanc, elle a couvert le visage de son beau mystérieux avec un emoji au cœur blanc.

Cela survient après qu’elle a révélé qu’elle avait un nouvel homme dans sa vie et qu’elle ne pense pas qu’elle sera « plus jamais célibataire ».

La star de télé-réalité de 22 ans a un petit ami mystérieux sur la scène et dit qu’il lui fait envisager « d’avoir une famille et de se marier ».

Confirmant qu’elle n’est plus célibataire, la star a expliqué que les gens « seraient choqués » de découvrir qu’elle n’était plus sur le marché.

La beauté blonde a déclaré : « Non, je ne suis pas célibataire – je ne pense pas que je le serai à nouveau. J’ai gardé cela privé pendant longtemps.

Elle a continué à dire OK! que c’est « 100% officiel », ajoutant : « Maintenant que j’ai ma propre maison et un petit ami, je pense avoir une famille et me marier.

« Les choses évoluent dans cette direction maintenant. Je suis très heureux à ce moment de ma vie.

Mais la favorite de Towie a juré de garder les choses privées pour le moment, car les choses dans sa relation se passent « si bien ».

Elle a expliqué : « Je ne vais pas encore vous dire qui il est. À un moment donné, je le ferai, il va être une si grande partie de ma vie.

Instagram

Ella Rae Wise a récemment révélé qu’elle était en couple[/caption]