Ella Rae Wise de Towie a l’air incroyable en bikini sexy après sa séparation de Callum Izzard

La star de THE Only Way Is Essex, Ella Rae Wise, a provoqué une tempête dans un bikini sexy après s’être séparée de Callum Izzard.

La star de la télé-réalité – qui est devenue célèbre grâce à l’émission ITV Be – s’est rendue sur son Instagram pour poser dans un bikini Louis Vuitton.

INSTAGRAM

Ella Rae a montré ses abdos dans le bikini sexy[/caption]

@kaftansbysera

Elle utilise Instagram depuis sa séparation de Callum[/caption]

Ella Rae, 22 ans, s’est récemment séparée de la star d’Ibiza Weekender Callum, 27 ans, après des semaines de rencontres et d’apprentissage.

Elle tira ses cheveux blonds derrière ses oreilles et les laissa tomber dans son dos, alors qu’elle encadrait son visage avec deux mèches bouclées.

Ella Rae a révélé ses incroyables abdominaux dans le bikini rose brillant alors qu’elle montrait son bronzage profond tout en profitant du soleil à Dubaï.

“Mentalement ici”, a-t-elle sous-titré le cliché de retour aux côtés d’emojis au cœur rouge, alors que ses fans inondaient la section des commentaires.

“Une fille sexy”, a déclaré l’un d’eux, tandis qu’un autre intervenait : “Incroyablement belle.”

Cela vient après qu’Ella Rae se soit séparée de son petit ami star de la télé-réalité quelques semaines seulement après le début de leur romance éclair.

Elle a été vue en train de partager un baiser passionné avec Callum, 27 ans, le mois dernier alors que les choses se réchauffaient entre les deux.

Cependant – on dit que la paire s’est déjà séparée – avec des sources citant la distance et les «lignes constantes» comme faisant s’éteindre leur étincelle.

Un initié a déclaré: “Ella et Callum sont terminés. Ils ont passé un bon moment ensemble mais la distance était trop grande.

«Il a sa propre vie à Manchester pendant qu’elle est dans l’Essex. Ils ont fini par trop ramer et ont décidé de rester amis.

“C’est dommage car ils se sont vraiment bien entendus et ont fait un excellent match.”

Ella Rae et Callum ont été vus se serrer les coudes plus tôt ce mois-ci alors qu’ils confirmaient leur romance avec une soirée ensemble à Manchester.

La blonde – qui a récemment eu une relation amoureuse avec la co-star Pete Wicks – rayonnait alors qu’elle se rapprochait de son nouveau mec.

Le Sun a révélé en exclusivité qu’Ella sortait avec Callum d’Ibiza Weekender, bien qu’il ne soit “pas son genre”.

Une source nous a dit : “Callum est tellement loin du type normal d’Ella mais tout semble très bien fonctionner.

“Ils ne se sont rencontrés que quelques fois avant de commencer le tournage de The Challenge en Argentine. Ils se sont vraiment rapprochés après quelques semaines et ils ont un lien si fort. Ils sont parfaits ensemble.

Getty

Callum et Ella Rae ont eu une romance éclair plus tôt cette année[/caption]