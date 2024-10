Ella Purnell est devenue très à l’aise avec de grandes quantités de sang à l’écran.

Plus tôt cette année, l’acteur a joué dans la première saison de l’adaptation du jeu vidéo post-apocalyptique « Fallout » de Prime Video, nominée aux Emmy Awards, dans le rôle d’une jeune femme protégée qui s’aventure dans un désert violent pour sauver son père. Maintenant dans « Sweetpea » de Starz – la série limitée de six épisodes créée le 10 octobre et diffusée chaque semaine le vendredi – elle est Rhiannon Lewis, une douce giroflée qui atteint un point de rupture après la mort de son père et se lance dans une tuerie. La principale cible de la colère de Rhiannon est son tyran d’enfance (Nicôle Lecky), qui est maintenant agent immobilier chargé de vendre la maison de son père.

Bien qu’elle travaille depuis son enfance, la star de Purnell a augmenté de façon exponentielle au cours des deux dernières années, en partie grâce à son travail sur « Yellowjackets » dans le rôle de la reine des abeilles (et finalement du cadavre cannibalisé) Jackie. Mais « Pois de senteur» représente également un pas en avant pour Purnell, qui aspire à écrire et à réaliser : c’est la première série sur laquelle elle est également productrice exécutive. Dans cette interview éditée, elle parle de ses ambitions ainsi que de la façon dont elle s’est préparée à jouer quelqu’un qui tue.

Pourquoi « Sweetpea » était-il un spectacle que vous souhaitiez également produire ?

L’histoire d’une tueuse en série est assez intrigante, et puis c’est une comédie noire, qui est mon genre préféré. La façon dont ils voulaient raconter cette histoire était de donner au public un sentiment de conflit. Essayer d’amener le public à s’identifier à ses émotions et pas nécessairement à ses actions… cela semblait un défi, et je voulais en faire partie. J’ai toujours voulu réaliser, produire et écrire, et j’ai fait davantage de choses ces dernières années. J’attendais juste le bon projet parce que je veux le faire correctement, et je veux avoir le sentiment d’avoir réellement quelque chose à apporter, et je voulais attendre le projet que j’avais l’impression d’avoir vraiment compris. Avec « Sweetpea », dès le départ, je me suis vraiment connecté avec ce personnage, et j’avais aussi l’impression de savoir vraiment ce qu’ils voulaient en faire, et j’avais l’impression d’avoir des idées pour eux.

Vous avez mentionné que votre genre préféré est la comédie noire, ce qui, je pense, correspond certainement à ce que nous vous avons vu faire ces dernières années. « Yellowjackets » a une comédie noire, « Fallout » a certainement une comédie noire. Qu’est-ce qui vous attire là-dedans ?

Avant tout, je pense que c’est comme ça que je gère la vie, en riant et en plaisantant. La façon dont je guéris et traite les émotions négatives est en riant [and] trouver de quoi rire. C’est quelque chose de très britannique, je pense, cet humour d’autodérision et légèrement tordu que nous partageons tous en quelque sorte. Je pense qu’il faut effectivement des moments de légèreté lorsqu’on aborde des thèmes assez sombres et lourds, pour permettre au public de reprendre son souffle quand on regarde quelque chose de lourd. Et aussi, je pense qu’on rit plus fort si on vient de pleurer et qu’on pleure plus fort si on vient de rire. Cela vous emmène sur ces montagnes russes. Cela peut aussi parfois aider ces thèmes plus lourds à devenir légèrement plus digestes. Cela les oblige presque à frapper plus fort parce que cela rend les choses plus humaines, en fait.

Dans tous ces projets, vous pouvez aussi rire de l’effusion de sang. Il semble que vous soyez à l’aise avec les projets qui deviennent assez violents.

Je le dirais. Lorsque vous travaillez sur un projet et que vous avez des membres qui volent, du sang, de la diarrhée et tout ce à quoi vous avez affaire, c’est très technique. C’est comme n’importe quelle scène de cascade : devant la caméra, c’est si choquant et si rapide, et vous êtes emporté à ce moment-là. Mais vraiment, quand on le filme, c’est comme une danse.

Dans « Sweetpea », le langage corporel de Rhiannon commence à changer à mesure qu’elle commet des meurtres. Comment avez-vous abordé ses changements physiques ?

Je m’intéresse surtout à la transformation des personnages. Et c’est peut-être pour cela que j’aime tant la télévision et que j’en ai fait autant récemment. J’ai l’impression qu’il y a une portée beaucoup plus grande pour cette progression. J’aime ne pas savoir réellement ce qui s’est passé et être légèrement informé par ce que vous avez en tête, mais surtout informé par les scripts que vous n’obtiendrez probablement qu’une semaine avant de commencer le tournage.

Quand je suis arrivé sur « Sweetpea », ce à quoi j’ai proposé [director] Ella [Jones] était comme: « J’aime où nous commençons avec elle, et j’imagine que l’histoire que vous racontez est qu’elle devient moins invisible. » Elle devient plus visible à mesure qu’elle développe ce goût enivrant du meurtre car quoi de plus visible, de plus permanent que de prendre la vie d’une personne ? Et comme vous êtes vu, vraiment vu pour la première fois, en quoi cela change-t-il la façon dont vous interagissez avec le monde ? Lorsque vous aimez votre apparence, vous vous tenez avec plus de confiance, et cela changera la façon dont votre voix sonne car lorsque votre diaphragme est ouvert, vous avez une voix plus forte, vous avez plus de clarté, vous n’avalez pas vos mots. comme vous le feriez si vous vous cachiez.

Comment vous êtes-vous préparé à incarner quelqu’un poussé au meurtre ?

Cela a certainement été le projet le plus difficile que j’ai jamais réalisé parce que je ne savais pas comment me mettre dans l’état d’esprit de quelqu’un qui tue des gens. J’ai fait beaucoup de recherches sur les tueuses en série et la psychologie qui les sous-tend, et cela m’a aidé jusqu’à un certain point, mais je n’arrivais toujours pas vraiment à me connecter. J’ai donc recherché des gens qui avaient joué des méchants et comment ils en parlaient. Une des choses que j’ai apprises, j’oublie qui l’a dit, mais le méchant ne pense jamais qu’il est le méchant. Et ne jugez jamais non plus votre caractère. C’est parfois difficile lorsque votre personnage fait des choses indescriptibles et impensables. Mais cela m’a vraiment aidé à comprendre qu’il n’est pas nécessaire de comprendre comment et pourquoi elle est capable de planter un couteau dans un autre être humain parce que Rhiannon ne comprend même pas cela. Elle ne peut même pas y faire face. Elle ne s’est pas assise, n’a pas écrit un journal et n’est pas partie : « Pourquoi est-ce que j’aime tuer ? En fait, toute la série parle d’elle fuyant la vérité. Au lieu de cela, je me suis concentré sur la composante émotionnelle : ce n’est pas la rage qui la pousse à tuer. Elle ne tue pas parce qu’elle ressent de la colère à ce moment-là. Elle tue parce qu’elle est accro au sentiment d’être vue, je pense parce qu’elle a été invisible pendant tant d’années. Cela m’a amené à la racine de son sentiment d’invisibilité, qui est le traumatisme de l’enfance, le fait d’être victime d’intimidation. Le point de vue de Rhiannon est peut-être déformé par sa mentalité de victime. Toutes les personnes qu’elle tue ne sont pas totalement mauvaises. Son code moral ne tient plus.

Vous avez dépeint des relations féminines compliquées dans « Yellowjackets » et « Sweetpea ». Pourquoi cela vous intéresse-t-il ?

C’est plus intéressant de montrer cela dans les amitiés féminines que dans une relation hétéro-normative car pour moi, les amitiés féminines sont la chose la plus importante dans ma vie, et c’est peut-être pour cela que je recherche cela.

Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur le travail avec le sang sur « Sweetpea » ?

Au moment où je suis arrivé à « Sweetpea », j’étais assez expérimenté avec les gags de sang. J’ai appris cela sur « Fallout », mais c’est un bon hack. La seule façon d’éliminer le faux sang de votre peau lorsqu’il est resté là pendant quelques heures et qu’il est vraiment trempé et tache : la crème à raser. Mettez de la crème à raser, laissez agir 10 minutes. Vous devrez peut-être faire quelques passes, c’est le seul moyen d’éliminer cela de votre peau.

Avec « Fallout » et « Sweetpea », à quoi ressemble l’expérience de cette année ?

Ça a été une année bizarre pour moi. C’était incroyable. Je me sens très chanceux et j’ai souvent l’impression que je ne le mérite pas. Quel humain le mérite ? C’est un jeu de loterie insensé auquel j’ai eu de la chance cette année. Je fais cela depuis que je suis enfant et j’ai été exposé à l’industrie suffisamment longtemps pour comprendre que les moments vont et viennent. Ma philosophie personnelle est que ce n’est pas un sprint. C’est un marathon et j’espère que ma carrière sera longue et belle, et je ne mets pas tous mes œufs dans aucun panier.