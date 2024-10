Ella Purnell est formidable dans « Sweetpea », la meilleure nouvelle émission télévisée en streaming en ce moment

Pois de senteur Crédit : Starz

La seule chose que je trouve incroyable dans le nouveau drame meurtrier de Starz Pois de senteur est qu’Ella Purnell pourrait un jour être une giroflée, invisible pour ses collègues et sa famille, sans amis et seule, négligée et maltraitée par tout le monde, à l’exception de son père malade. Mais si vous parvenez à surmonter cela, vous trouverez beaucoup de choses à aimer dans cette nouvelle série alléchante et tordue. Seuls de légers spoilers que vous pourriez trouver dans la description de la série ou dans la bande-annonce suivent.

Purnell incarne Rhiannon Lewis, une jeune femme travaillant comme assistante administrative dans un journal britannique où son patron est interprété par Celui de Ted Lasso Jeremy Swift la traite comme un cintre et les autres employés la heurtent constamment, comme si elle était vraiment invisible. Elle a été horriblement harcelée dans sa jeunesse par une fille nommée Julia (Nicole Lecky) qui revient dans sa vie d’adulte au pire moment possible. Sa relation avec sa sœur est tendue. Il n’y a aucune consolation dans le travail, ni aucun passe-temps pour la distraire. L’absurdité et la solitude règnent sur le monde de Rhiannon. Elle dérive sans but dans un océan de dégoût de soi et de ressentiment.

Rhiannon n’a pas d’amis, mais elle a une liste de victimes. « Des gens que j’aimerais tuer », raconte-t-elle à l’ouverture de la première de la série. Et la liste est longue. C’est une liste que beaucoup d’entre nous ont probablement dressée dans des moments de colère ou de détresse, sans réelle intention d’y donner suite, mais pour Rhiannon, eh bien, parfois, ces choses arrivent.

Purnell est une formidable actrice. Je l’ai aimée dans tout ce qu’elle a fait, même si j’admets qu’il s’agissait principalement de séries américaines. Elle était incroyable dans Gilets jaunes dans le rôle de Jackie, un leader naturel dont les compétences de capitaine de football et la popularité au lycée ne se sont jamais vraiment traduites par la survie dans la nature. En tant que star de l’excellent Tomber série, elle nous a tous conquis par son courage et sa verve. « Ok, crétin ! » » dit-elle en prenant courage et en s’aventurant. Et en tant que voix de Jinx dans la série animée Netflix vraiment exceptionnelle Ésotérique, Purnell a assumé un rôle plus sombre, mais avec beaucoup de cœur.

Il n’est donc pas étonnant que je trouve Rhiannon si profondément sympathique, même si ses actions la conduisent sur un chemin sans retour, un chemin qui se terminera sans aucun doute semé de sang et de chagrin. Purnell joue si bien le paria solitaire, nous enchantant avec ses grands yeux tristes alors que nous regardons les indignités de sa vie la battre jusqu’à ce qu’elles montent trop haut et suffocant. Quand elle craque, peut-on vraiment lui en vouloir ? Cela me rappelle un peu la première saison de Fargo et le pauvre Lester Nygaard, dont les souffrances sans fin et l’invisibilité l’ont conduit sur un chemin similaire, même si je trouve que Rhiannon est un personnage beaucoup plus sympathique. C’est peut-être mon chauvin intérieur qui lève sa vilaine tête. Lester était pathétique ; Je veux juste faire un câlin à Rhiannon.

Eh bien, peut-être pas à la fin de l’épisode. Cela pourrait ne pas bien se terminer pour moi ! Mais un câlin – ou une petite gentillesse de quelque nature que ce soit – aurait pu grandement changer le cours des événements. Parfois, nous devons nous en souvenir. Nous ne savons jamais vraiment ce que vit quelqu’un, n’est-ce pas ? Et la gentillesse est généralement plus facile que la cruauté, d’après mon expérience. La cruauté, l’intimidation, le fait de traiter les gens comme s’ils n’avaient pas d’importance ou comme s’ils n’existaient pas, ces choses mènent toujours à une sorte de tragédie.

Je n’ai regardé que le premier épisode de cette série jusqu’à présent, donc je ne peux pas dire comment cela se termine, mais à partir de cet épisode, je vous recommande vivement de le vérifier. Critiques et public sur les tomates pourries semblent d’accord. La série est diffusée chaque semaine sur Starz / Paramount+.

J’ai aussi commencé la nouvelle série d’horreur Tasse à thé et vous pouvez lire ma critique de la première de la série en 2 parties ici. Vous pouvez consulter plus de mes choix récents et d’autres nouveaux contenus en streaming dans mon guide de streaming du week-end.

As-tu regardé Pois de senteur encore? D’autres conseils ou recommandations ? Faites-le-moi savoir sur Gazouillement, Instagram ou Facebook. Pensez également à vous abonner à ma chaîne YouTube et suivez-moi ici sur ce blog. Inscrivez-vous à ma newsletter pour plus de critiques et de commentaires sur le divertissement et la culture.