Ella Notaro de Marian Central remporte le titre de golf de la CCC : résumé sportif du Northwest Herald du lundi 18 septembre

GOLF FILLES

Tournoi de la Conférence chrétienne de Chicagoland : Au Kankakee Elks Country Club de Sainte-Anne, Ella Notaro a tiré un 78 pour remporter le championnat individuel lors du premier tournoi CCC lundi.

Nina Notaro, la sœur d’Ella, a obtenu un 88 pour prendre la troisième place. Les Hurricanes ont pris la troisième place en équipe.

McHenry 181, Prairie Ridge 191 : À Boone Creek à Bull Valley, Jenna Albanese a tiré un 40 pour remporter les honneurs individuels lors de la défaite FVC des Wolves contre les Warriors.

Madison Donovan a mené McHenry avec un 42, Kilynn Axelson avec un 43, Jennifer Henry avec un 46 et Abigail Shoemaker avec un 50.

Grace Mertel (46), Jaeda Gunter (51) et Ella Giffin (54) ont complété le score de Prairie Ridge.

Huntley 168, Burlington Central 228 : À Whisper Creek à Huntley, les Red Raiders ont atteint leur plus bas niveau de la saison et ont terminé la saison en double compétition invaincus.

Kaitlyn Busky de Huntley a tiré un 40 pour les honneurs médaillés.

Coopérative Crystal Lake Central 172, Hampshire 228 : Au RedTail à Lakewood, Rylee Rud a tiré un 40 pour mener les Tigers (8-1, 6-1) à une victoire du FVC contre les Whip-Purs.

Delaney Medlyn (42), Addison Cleary (44) et Madeline Trannel (46) avaient les autres scores de Central.

Maddie Franz (51), Madison Bilek (54), Ava Janiec (57) et Jaina Farnam (66) ont marqué pour le Hampshire.

GOLF GARÇONS

Tournoi de la Conférence chrétienne de Chicagoland : Au Kankakee Elks Country Club de St. Anne, Peter Louise, Finn Pivnicka et Cayden Leonard ont tiré des 85 pour mener les Hurricanes à leur troisième place lors du premier tournoi CCC.

Jacob Timpe a ajouté un 86 pour Marian. Louise a terminé sixième et Pivnicka huitième aux bris d’égalité du tableau de bord et a reçu les honneurs All-CCC.

Prairie Ridge 154, Jacobs 165 : À Turnberry à Lakewood, Charlie Pettrone a tiré un 35 pour mener les Wolves à une victoire FVC contre les Golden Eagles.

Tommy Trax (36), Austin Klauser (41) et Jack Dahlem (42) ont complété le score pour Prairie Ridge.

Owen Ziaja a mené Jacobs avec un 37. Chase Garden a eu un 42, et Braden Behrens et Barret Rennell ont tiré 43 pour les Eagles.

Richmond-Burton 171, coopérative Woodstock Nord 174, Johnsburg 189 : À Crystal Woods à Woodstock, Colten Miller a tiré un 39 pour mener les Rockets à une victoire lors de la rencontre triangulaire de la Kishwaukee River Conference.

VOLLEY-BALL FILLES

Johnsburg 2, Harvard 0 : À Johnsburg, Juliana Cashmore a réussi huit attaques décisives alors que les Skyhawks (10-7, 4-3) ont battu les Hornets (2-10, 0-6) 25-11, 25-8 dans leur match KRC.

Lila Duck a réussi cinq attaques décisives pour Johnsburg et Delaney Stern a contribué 18 passes décisives.

Richmond-Burton 2, Plan 0 : À Plano, Maggie Uhwat a réussi huit attaques décisives, trois as et neuf récupérations alors que les Rockets (11-3, 7-0) ont battu les Reapers (6-15, 2-5) 25-11, 25-17 dans leur match KRC.

Elissa Furlan a ajouté sept attaques décisives, six récupérations et deux blocs. Alex Hopp a récolté 14 passes décisives et Zoe Freund a réalisé trois attaques décisives pour RB.

Récolte chrétienne 2, centrale mariale 1 : À Woodstock, Anna Lingle a récolté 30 passes décisives pour mener les Hurricanes lors de leur défaite hors conférence 17-25, 25-21, 28-26 contre les Lions.

Ella Conlon a réalisé 11 attaques décisives, huit récupérations et deux as pour les Hurricanes ; Hadley Rogge a ajouté 12 attaques décisives, quatre récupérations, un as et un blocage ; Lucy Iden a réussi cinq attaques décisives ; et Jordan Oros a réussi quatre attaques décisives.

FOOTBALL GARÇONS

Harvard 3, Plan 1 : À Harvard, les Reapers ont marqué en premier, mais les Hornets sont revenus en force pour remporter le match du KRC.

Brayan Contrerea, Martin Quintero et Marco Herrera ont marqué pour les Hornets. Ricardo Flores a réalisé deux arrêts devant le but.

Johnsburg 2, Woodstock 0 : À Woodstock, Kyle Patterson a marqué deux buts en seconde période alors que les Skyhawks (5-4-2, 4-2) battaient les Blue Streaks lors de leur match KRC.

Patterson a marqué sur un penalty au début de la seconde mi-temps, puis a converti un autre penalty au milieu de la seconde mi-temps.