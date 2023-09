Ella de MARRIED At First Sight a été vue réduite aux larmes dans un clip à couper le souffle.

Il semble qu’il y ait déjà des problèmes au paradis, car un clip teaser diffusé dans l’épisode de ce soir a vu les jeunes mariés Ella et Nathanial s’affronter pendant leur lune de miel.

Ella et Thomas se sont mariés dans l'épisode de ce soir

La belle blonde était réduite aux larmes dans un teaser explosif

Le couple, qui semblait s’être bien entendu lorsqu’ils se sont mariés dans le deuxième volet de la série de cette année, pouvait être vu en train de ramer sur la plage – où Nathanial a même crié après Ella.

Dans le clip, on pouvait entendre Nathanial crier à Ella : « Tu mens ! »

Une Ella émue a été réduite aux larmes, au grand incrédulité des téléspectateurs.

L’un d’eux a écrit sur les réseaux sociaux : « QU’EST-CE QUE C’EST QUE NATHANIAL ET ELLA CLIFFHANGER E4 ?! »

Un deuxième s’est exclamé : « Nathanial et Ella se disputent demain, ma joie m’a été arrachée et cela ne fait même pas une heure ».

Un troisième a écrit : « Noooooooon, pourquoi se disputent-ils déjà ? »

Cela survient après que des scènes réconfortantes de l’épisode de ce soir ont vu le couple se qualifier de « magnifique » et « sexy » avant de se marier et de partager un baiser romantique à l’autel.

Ella est la première épouse transgenre de Married At First Sight et a déclaré à Channel 4 qu’elle avait hâte de s’installer avec la bonne personne.

«Cette expérience représente bien plus que mon simple mariage. Je vois cela comme un gros problème pour quelqu’un qui a fait une transition », a-t-elle partagé.

S’adressant à Newsbeat de la BBC, elle a détaillé son expérience : « Parce que c’était la première fois que Channel 4 faisait quelque chose comme ça, j’ai convenu avec eux qu’une fois qu’ils m’avaient trouvé une personne compatible, mon mari avait été informé que j’étais trans. avant le mariage. »

Pendant ce temps, Nathanial, responsable du marketing événementiel et ancienne star de Geordie Shore, semble avoir déjà révélé ce qui se passe entre eux.

Nathanial a partagé une photo avec sa nouvelle petite amie Erin Daniels pendant ses vacances à Mykonos.

Malgré cela, une porte-parole de Married At First Sight a déclaré au Mirror qu’elle n’était « qu’une amie ».

Nathanial pouvait être vu ramer avec Ella pendant leur lune de miel