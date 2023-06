Ella Halikas, modèle de maillot de bain SI, porte des bikinis sur la piste lors de la Paraiso Swim Week de Miami

Ella Halikas fait sa marque sur les podiums.

Le mannequin Sports Illustrated Swimsuit et activiste body positive a récemment défilé pour Sinesia Karol Swimwear. Le défilé de mode de la marque brésilienne de maillots de bain de luxe faisait partie de la Paraiso Miami Swim Week annuelle, où les créateurs ont présenté leurs nouvelles et prochaines collections.

Pour son apparence, Halikas a modelé un deux-pièces multicolore qui affichait ses courbes. Il comportait un haut bandeau rose bonbon, une ceinture à nouer blanc perle pour serrer la taille et un bas bleu saphir échancré. Halikas a complété le look avec des sandales blanches à lanières et un sac à main de couleur bijou avec des tresses lisses.

Pour un autre look, Halikas portait un haut de bikini imprimé bleu et blanc estival avec une cravate élégante à dos nu, qui était associé à un bas assorti à taille haute et à une couverture de plage.

Halikas a précédemment crédité SI Swimsuit pour avoir célébré divers types de corps dans son numéro annuel. Le modèle est apparu dans le numéro de 2021 lorsqu’elle a été photographiée par Yu Tsai.

« Cela a eu un impact tellement énorme parce que cela m’a donné l’impression que je pouvais le faire », a-t-elle déclaré à Fox News Digital en mai de cette année. « Et c’était en train de percer dans le monde du mannequinat. Je n’avais peut-être que deux ans d’expérience dans le mannequinat avant d’entrer dans le magazine… C’était un sentiment tellement incroyable. J’ai l’impression que Sports Illustrated a fait de tels progrès pour être plus inclusif… et je pense cela montre aux autres publications et marques qu’elles ouvrent la voie. »

Cependant, être un modèle sinueux comporte ses défis. En novembre, Halikas et sa collègue mannequin Alexa Jay ont affirmé qu’on leur avait refusé l’entrée du club de Los Angeles The Highlight Room en raison de leur taille. Un porte-parole de Tao Group Hospitality, la société mère du lieu, a annoncé dans un communiqué qu’ils étaient « au courant de l’expérience d’Ella et d’Alexa et sont activement engagés avec eux pour discuter plus en détail de l’incident ».

« Nous apprécions toujours les commentaires sur nos opérations et continuons à travailler sur la façon d’améliorer l’expérience de nos clients », a déclaré le porte-parole à l’époque. « Notre entreprise ne tolère aucune discrimination d’aucune sorte. »

Halikas a affirmé qu’il y avait eu des moments où un photographe lors d’un événement la négligeait en faveur de modèles plus minces. Elle a admis que l’expérience peut être « humiliante ».

« Je ne vais pas essayer de crier sur les toits : ‘Regardez-moi, appréciez-moi parce que je suis plus voluptueuse' », a-t-elle déclaré. « Je ne vais tout simplement plus le faire. Je reste silencieux, mais j’en parlerai dans des interviews et des podcasts pour faire passer ce message. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. »

« Je veux que ce soit clair, je ne suis jamais contre quelqu’un qui veut entreprendre son propre parcours de santé et de remise en forme », a-t-elle partagé. « Si vous voulez perdre du poids, super, je ne vais jamais frapper ça. Ce qui, à mon avis, devient un problème, c’est pourquoi nous essayons constamment de nous faire plus petits pour nous sentir dignes, pour nous sentir vus, pour nous sentir beaux… C’est ce que j’essaie de briser. »

« Vous pouvez être heureux, confiant, en bonne santé, prendre soin de vous… vivre dans un corps plus grand et aimer votre peau », a poursuivi Halikas. « Le meilleur et le plus beau de chacun semble différent sur tout le monde. Et pour moi en ce moment, c’est moi qui fais une taille 14. Pour quelqu’un d’autre, c’est une taille 6 ou 16, 20 ou 2. Cela dépend juste de la personne… Je J’essaie vraiment de changer les perspectives des gens. »

« Je vais porter ce maillot de bain, je vais porter cette robe que je ne pensais pas pouvoir porter », a déclaré Halikas. « Je veux que les gens regardent en eux-mêmes et trouvent cette confiance. C’est ce que je suis ici pour faire. »