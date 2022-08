Ella Halikas, mannequin SI Swim, parle de devenir virale après avoir recréé le style de Julia Fox: “Vous devez posséder votre corps”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Ella Halikas est devenue virale pour avoir recréé certains des looks les plus audacieux de Julia Fox – mais pour le modèle de maillot de bain SIc’était une évidence.

“Je me souviens qu’elle portait le look taille basse, et j’étais comme, ‘Ooh, la taille basse revient'”, a ri la jeune femme de 24 ans à Fox News Digital. “Et je me souviens que les gens qui étaient beaucoup plus ronds avaient peur de ça. Je tombais sur des vidéos sur TikTok de filles disant:” Il n’y a aucun moyen que je participe à cette tendance. Je n’ai pas le bon corps. Ma première pensée a été : ‘Pourquoi pas ?’ Évidemment, nous avons des types de corps différents, mais j’aime aussi montrer mon corps. Et j’ai pensé que si je pouvais porter ça, quelqu’un d’autre pourrait le sentir aussi. Nous pouvons nous sentir tout aussi confiants et beaux ensemble. Je voulais commencer cette conversation .”

Le modèle de courbe s’est rendu sur Instagram où elle a publié des photos côte à côte d’elle-même et de Fox, 32 ans, portant des looks similaires. Certaines pièces que Halikas portait comprenaient des sous-vêtements Calvin Klein noirs et blancs lors de l’épicerie, ainsi qu’un débardeur blanc court et une mini-jupe associée à des gants et des bottes vernis noirs – deux styles reconnaissables du modèle.

Halikas a déclaré avoir reçu un soutien écrasant après que les photos soient devenues virales.

“Je voulais montrer aux gens que vous pouvez basculer ce que vous voulez, vous pouvez vous sentir tout aussi confiant et beau”, a expliqué le natif de Californie. “Je voulais que d’autres filles soient vues. Je voulais que les autres se sentent bien dans leur peau et soient encouragées à essayer de porter quelque chose qu’elles pensent qu’elles ne pourraient jamais porter. J’ai eu une si bonne réaction de la part des gens, et elles adorent ça. Je veux dire, il faut du temps, des efforts et de l’argent pour organiser tous ces tournages qui ne sont pas rémunérés. Mais c’est un sentiment formidable de savoir que cela encourage les autres à montrer leur corps.”

Selon Halikas, elle est en fait allée dans une épicerie à Beverly Hills pour imiter le look de supermarché de Fox.

“Le secret pour s’approprier le look de Julia Fox – ou n’importe quel look d’ailleurs – est la confiance”, a-t-elle expliqué. “Il ne s’agit pas tant de votre type de corps. Il s’agit de la façon dont vous vous comportez. Il ne s’agit pas de votre apparence physique. Il s’agit de ce que vous ressentez mentalement. Vous devez marcher la poitrine haute et vous sentir bien. Quand vous voyez les photos, vous devez ressentir la confiance, l’énergie. C’est ce qui fait dire aux gens : “Elle a l’air bien.” Si j’avais marché jusqu’à ce magasin tout couvert et le menton baissé, l’air nerveux, les gens auraient dit : “Ce n’est pas flatteur, habille-toi. Qu’est-ce que tu fais ?” Vous devez posséder votre corps et vous devez posséder votre apparence. Si vous pouvez avoir ce changement mental et trouver cette confiance, alors vous pouvez réussir n’importe quoi.”

Halikas a déclaré que la star de “Uncut Gems” ne l’avait pas contactée personnellement après que les photos soient devenues virales, mais qu’elle les avait vues.

“Elle regardait mes histoires [on Instagram]”, a expliqué Halikas. “Elle a aimé mes deux messages. Elle n’a jamais commenté ni contacté personnellement… Mais il ne s’agit pas vraiment d’imiter une célébrité ou de Julia Fox personnellement. Il s’agit plutôt de recréer un style et de le montrer sur une autre morphologie. J’adorerais commencer à faire des célébrités différentes et d’autres femmes plus minces comme Bella Hadid. “

La star a fait sensation pour la première fois en 2021 lorsqu’elle a été photographiée par le photographe vétéran Yu Tsai à Atlantic City, New Jersey, pour SI Swimsuit. Halikas, qui a été inspirée par Ashley Graham et Hunter McGrady, a déclaré qu’elle avait toujours rêvé d’apparaître dans le magazine.

“Le tournage ressemblait à un rêve”, se souvient-elle. “J’ai même contacté Ashley Graham. Elle m’a envoyé un message vocal le matin de mon tournage. Je me souviens qu’elle m’a dit : ‘Je suis si fier de toi, tu devrais être fier de toi. Tu es venu si loin.’ J’ai juste commencé à pleurer. Je suis resté éveillé tard la nuit avant mon tournage en regardant des vidéos de son mannequinat sur YouTube pour trouver de l’inspiration. Je n’arrivais donc pas à croire que mon modèle m’encourageait. Je me sentais autonome. Ce que j’aime dans cette marque c’est que les filles sont si édifiantes et encourageantes. Vous ne pourriez pas trouver une fraternité plus solidaire.”

“Je me souviens quand le magazine est finalement sorti, je cherchais partout à San Francisco où j’étais pour un tournage, allant dans tous les Walgreens, CVS, bibliothèques, Barnes & Noble”, a poursuivi Halikas. “Je ne l’ai trouvé nulle part. Après des heures de recherche, j’ai dû me rendre à l’aéroport et prendre un vol pour Miami. Je suis allé dans un kiosque à journaux et je l’ai vu sur le mur. Je l’ai immédiatement saisi. J’ai eu un pleine page dans le numéro… J’étais tellement fier d’être arrivé jusque-là.”

Aujourd’hui, Halikas espère que son corps servira d’inspiration à d’autres femmes qui “méritent d’être vues” dans l’industrie de la mode.

“C’était super important pour moi de parler de la différence entre la positivité corporelle et la neutralité corporelle”, a-t-elle expliqué. “La positivité corporelle, c’est quand vous acceptez votre corps, sans vraiment vouloir le changer. La neutralité corporelle signifie que vous aimez votre corps, mais que vous êtes d’accord avec le changement aussi. Je suis plus neutre. J’aime mon corps et je suis très positif à ce sujet, mais il y a des choses qui, je crois, peuvent me rendre plus fort. Je cherche toujours à être la meilleure version de moi-même… J’aime m’entraîner et pour moi, c’est bien plus que simplement essayer de perdre du poids. Je suis Je ne pense même pas au poids ou au besoin de perdre. Je me dis : “Comment puis-je être plus tonique ? Comment puis-je me sentir en meilleure santé ? Comment puis-je réduire mon anxiété ? Comment puis-je améliorer ma santé mentale ?””

Le modèle a partagé qu’elle s’appuie sur le Pilates et l’haltérophilie constants pour se mettre au défi, tout en améliorant sa santé mentale. Elle est également une passionnée de football, de yoga chaud et de jogging occasionnel.

“Le conseil que je donnerais à quiconque est intimidé par le gymnase est que personne ne s’inquiète pour vous”, a-t-elle conseillé. “Ils sont plus eux-mêmes. Dans la vie, nous pensons toujours que les gens nous regardent et nous jugent, que ce soit lorsque nous portons une nouvelle tenue ou à la salle de sport. La plupart des gens, surtout de nos jours, sont tellement préoccupés par eux-mêmes. Si vous êtes intimidé, trouvez un copain d’entraînement ou rencontrez un entraîneur. Si la salle de musculation semble effrayante parce qu’il n’y a qu’un groupe de gars, sautez sur un tapis roulant. Vous pouvez également aller seul dans une pièce et faire du cardio. J’ai aussi aller à un cours de Pilates, et je suis probablement la plus grande fille là-bas… mais d’une certaine manière, ça me donne du pouvoir. Je pense, ‘Oui, je fais deux fois ta taille, mais regarde ce que je peux faire.’ La santé et la forme physique sont différentes dans chaque corps. Je veux me sentir fort pour être le meilleur de moi-même. “

“Plus important encore, ne vous comparez pas aux autres, surtout quand tout le monde porte un bikini en ce moment”, a-t-elle déclaré. “Il y a tellement de pouvoir à être simplement vous. Vous êtes unique. Ne perdez pas cela de vue. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais ce n’est pas amusant de vous comparer à tout le monde. Acceptez qui vous êtes et ce dont vous êtes capable. “