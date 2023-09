Ella et Nathanial de MAFS UK se disputent alors qu’il la qualifie de fausse pour les caméras, mais elle le qualifie de « showman »

MARRIED At First Sight a éclaté en une querelle furieuse lorsque Nathanial Valentino et Ella Morgan Clark en sont venus aux mains.

La lune de miel des jeunes mariés a sombré dans le chaos après que le couple n’ait pas été d’accord avec Ella qualifiant son mari de « showman ».

E4

Nathanial et Ella en sont venus aux mains de MAFS[/caption] E4

Ils se sont disputés pour savoir qui était le plus « faux »[/caption] E4

Les choses se sont dégradées pour le couple[/caption]

Parti pour une aventure dans le cadre de leur lune de miel au Mexique, Nathanial a exprimé une certaine inquiétude quant au comportement d’Ella et a suggéré qu’elle devenait plus animée et plus bruyante lorsque les caméras étaient allumées.

Les choses ont rapidement atteint leur paroxysme lors de l’émission E4 lorsque les deux hommes se sont retrouvés mêlés à une guerre de mots.

Nathanial, 37 ans, a accusé Ella d’être « fausse » après avoir affirmé qu’elle s’était comportée devant les caméras et comme une personne différente pendant le tournage.

S’adressant à la caméra, il a déclaré: « Quand nous sommes avec tout le monde, elle est tellement frimeuse. »

Furieuse de ses paroles, Ella a répliqué en insistant sur le fait qu’il avait agi exactement de la même manière avant de le qualifier de façon dramatique de « showman ».

Elle a dit : « Vous êtes un showman ! Je ne sais jamais si je reçois un véritable Nathanial ou non.

« Quand la caméra sort, c’est toute cette merde de comédien. »

Son mari est parti en trombe en criant : « Bulls*** ».

Il a ensuite ajouté : « Vous essayez seulement de faire ça maintenant devant les putains de caméras pour provoquer une scène. »

Devenant personnelle, elle l’a ensuite appelé « ap***k », ce qui l’a rendu furieux.

Les deux hommes se sont ensuite séparés après avoir échangé des insultes brutales.

Plus tard dans l’épisode, le couple s’est retrouvé sur la plage quand Ella a commencé à s’excuser pour ce qu’elle avait dit.

Cependant, les choses étaient toujours tendues car Nathanial insistait sur le fait qu’Ella avait « menti » à la caméra et que leurs conversations dans la série n’avaient donc pas été authentiques.

Il a ensuite déclaré qu’il y avait des choses qu’il n’était pas autorisé à dire devant la caméra – semblant faire allusion à des conversations privées avec Ella qui l’avaient empêché de dire la vérité.

Il a été révélé plus tard qu’Ella avait travaillé comme strip-teaseuse dans le passé, ce qui semblait être à l’origine des tensions entre les deux hommes.

Plus tôt dans la journée, Nathanial a profité de ses histoires Instagram pour aborder la dispute à venir avec Ella.

Il a déclaré : « Je ne parle pas habituellement à la caméra mais malheureusement je ne regarderai pas MAFS ce soir mais c’est à 21 heures.

« Le plus important, c’est que je rentre à la maison et j’ai hâte de dire la vérité sur toutes les conneries qui se sont produites dans cette série. »

E4

Nathanial a été bouleversé quand Ella l’a frappé[/caption]