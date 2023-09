Ella du MAFS fond en larmes après avoir révélé qu’elle était transgenre dans un discours émotionnel

La star de MARRIED At First Sight, Ella Morgan Clark, s’est retrouvée submergée par l’émotion lorsqu’elle a courageusement dit à ses co-stars qu’elle était transgenre.

Ella, 29 ans, a décidé de s’ouvrir à ses camarades jeunes mariés lors du premier dîner de la série mercredi soir.

Son nouveau mari, Nathanial Valentino, l’a serrée dans ses bras alors que les larmes coulaient[/caption]

En lisant un discours qu’elle avait préparé, Ella a fondu en larmes en leur racontant son histoire.

La mariée blonde, qui a épousé l’ancienne star de Geordie Shore Nathanial Valentino, a expliqué qu’elle avait toujours su qu’elle était une fille, même si elle était née garçon.

En tant que première personne transgenre à jouer dans MAFS UK, Ella a déclaré : « Je voulais juste partager avec vous quelque chose qui me tient vraiment à cœur.

«Pour que je vive cette expérience et que je sois ouvert, honnête et authentique, je voulais partager cela et expliquer ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd’hui.

«Cela doit être l’une des choses les plus difficiles et les plus effrayantes que j’ai jamais faites.

«Quand je suis né, j’avais l’air très différent de ce que je suis aujourd’hui. Ma mère a donné naissance à quatre garçons ; trois frères et puis moi.

« Quand j’étais plus jeune, ma mère m’a demandé si j’étais gay et j’ai répondu : « Non, maman. Je suis une femme’.

« Elle a dit : ‘Tu veux être une fille ?’ J’ai dit : « Non, maman, je suis une fille’.

Sous le regard de ses co-stars, Ella a poursuivi : « Je n’ai jamais remis en question qui j’étais, j’ai toujours su que j’étais Ella à l’intérieur.

« Nous avons tous des difficultés dans la vie, même si la plupart des gens n’ont pas à remettre en question leur identité ou leur sexe.

« Je ne m’attends pas à ce que vous me compreniez ou me compreniez, mais tout ce que je demande, c’est que vous me respectiez et me traitiez comme la personne que je suis. »

Ella a conclu : « Maintenant, mon extérieur correspond à mon intérieur, je me tiens devant vous tous en tant que femme ouvertement transgenre mais, plus important encore, je me tiens ici en tant qu’Ella et tout ce que je veux faire, c’est être vue et traitée comme la fille qui est enfin .»

Les larmes d’Ella coulèrent alors que la bande émotionnelle l’applaudissait.

Nathanial, quant à lui, la prit dans ses bras et la félicita pour son discours stimulant.