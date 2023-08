Ella B de Love Island va sans soutien-gorge dans une robe risquée lors d’une incroyable fête de bienvenue à la maison

La star de LOVE Island, Ella B, était magnifique alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une robe risquée lors de son incroyable fête de bienvenue à la maison.

La beauté de la réalité a eu droit à une immense arche de ballons en forme de cœur, ainsi qu’à des ballons colorés avec les logos de Love Island.

Instagram

La star de Love Island, Ella B, était magnifique alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une robe risquée lors de son incroyable fête de bienvenue à la maison[/caption] Instagram

Ella a montré sa silhouette impressionnante dans la robe longue au sol[/caption] Instagram

L’incroyable fête de bienvenue à la maison a mis en vedette des ballons à gogo[/caption] Instagram

Ella abasourdie alors qu’elle faisait la fête avec des amis après son retour à la maison[/caption]

Ella a levé un verre de champagne pour une série de photos magnifiques alors qu’elle célébrait son retour à la maison avec des amis.

Et la danseuse et mannequin de 23 ans du Kent était magnifique pour sa soirée, dans une longue robe bleue.

Ella B a abandonné son soutien-gorge et a montré son bronzage en posant pour une série de photos.

Elle a opté pour ses longues mèches et un maquillage glamour, et a sous-titré ses clichés: « Fête à la maison. »

La gagnante de Love Island, Jess Harding, a répondu à son message en écrivant: « Oh mon dieu », suivi d’un emoji en forme de cœur.

Et Mitch, avec qui Ella a eu une relation amoureuse dans la villa, a commenté: « Un talent scandaleux » sous les photos.

La semaine a été chargée pour Ella, qui a assisté à une première mercredi soir avec les stars de Love Island.

On pouvait voir Ella porter une robe blanche plongeante alors qu’elle assistait au Meg 2 Premier, à Londres.

La bombe a montré ses blancs nacrés et rayonnait pour la caméra alors qu’elle était prise en train de poser.

Dans la finale de la saison de cette semaine, diffusée lundi, Jess Harding et Sammy Root ont été couronnés vainqueurs de Love Island.

Battant Zach Noble et Molly Marsh, Tyrique Hyde et Ella Thomas et Lochan Nowacki et Whitney Adebayo.

Juste une nuit auparavant, Mitchel et Ella ont été largués de l’île, n’ayant pas réussi à se qualifier pour la finale.

Depuis lors, la paire a mis un PDA sérieux car ils ont été aperçus se tenant la main à leur retour au Royaume-Uni.

ITV 2

Mitch et Ella ont raté de peu une place en finale[/caption]