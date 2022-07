Elks-Blue Bombers sera le premier match de la LCF à être diffusé dans une langue autochtone

Pour la première fois dans l’histoire de la ligue, un match de la LCF sera diffusé dans une langue autochtone.

Le président et chef de la direction des Elks d’Edmonton, Victor Cui, a annoncé vendredi que le match à domicile de la franchise du 22 juillet contre les Blue Bombers de Winnipeg sera diffusé en direct en cri.

Il sera diffusé partout en Alberta sur les stations de radio CFWE (98,5 FM à Edmonton) et CJWE (88,1 FM à Calgary) de Windspeaker Media.

L’hymne national canadien sera interprété en cri et en anglais, le tirage au sort d’avant-match sera géré par le grand chef des Premières Nations du Traité 6 George Arcand Jr., et il y aura une représentation autochtone à la mi-temps.

Les tâches à l’antenne pour la diffusion seront assurées par Wayne Jackson, Darcy Houle et Edwin Thomas.

“Le sport a le pouvoir de transcender toutes les barrières linguistiques”, a déclaré Cui dans un communiqué. “En tant qu’équipe appartenant à la communauté, rassembler les gens autour du football est l’un de nos principaux objectifs.

“Nous sommes ravis de travailler avec un partenaire formidable comme Windspeaker Media, qui s’est surpassé pour faire de cette émission historique une réalité.”

Les Elks disent que cela fait partie de l’engagement de l’équipe envers la vérité et la réconciliation.

« Ce sera une émission passionnante et historique car elle permettra à la langue crie d’être diffusée sur tout un réseau pour les fans de football de l’Alberta », a déclaré Bert Crowfoot, fondateur et PDG de l’Aboriginal Multi-Media Society, qui comprend la radio d’Edmonton. stations CFWE Nord, CJWE Sud et 89,3 The Raven.