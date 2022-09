Elk Grove remporte sa première victoire contre Buffalo Grove depuis 2015 pour rester invaincu – Shaw Local

ELK GROVE – L’équipe de football d’Elk Grove est entrée dans le match de vendredi soir avec Buffalo Grove invaincu en quatre matchs pour la première fois depuis 2004.

Les Grenadiers se sont assurés qu’ils seraient toujours invaincus avec un triomphe de 28-14 en ouverture de Mid-Suburban East contre les Bison.

La victoire avait encore plus d’importance puisqu’Elk Grove n’avait pas battu BG depuis 2015 et venait de subir une défaite de 49-6 contre le Bison la saison dernière.

“Notre ligne offensive vient de sortir et a fait son travail”, a déclaré le QB senior d’EG Mitchell Janczak, qui s’est précipité pour 187 verges et a passé pour 55 autres. “Il est assez facile de traverser les lacunes quand elles sont aussi grandes qu’elles l’étaient. C’est un début spécial pour nous. Nous croyons en ce que nous croyons et nous allons continuer à y croire. C’est un sentiment formidable, surtout avec tous les gars qui contribuent ce soir. C’est une belle victoire d’équipe. »

Les Grenadiers (5-0, 1-0) sont arrivés les premiers au tableau lorsque Janczak a trouvé son camarade de classe Sebastian Halilovic au milieu de la zone des buts pour une avance de 7-0 avec 11:12 à faire au deuxième quart. La capture a couronné un entraînement de 70 verges dans lequel Halilovic a également capté une passe de 14 verges.

Buffalo Grove (2-3, 0-1) a répondu tout de suite avec son propre entraînement de 75 verges, couronné par le lancer de TD de 18 verges de Payton Diaz à Samuel Cho. Le point supplémentaire de Jake Rubino a égalé le match avec 8:03 avant l’entracte.

La mi-temps s’est terminée sur un entraînement spectaculaire de 97 verges par les hôtes après avoir retrouvé leur propre ligne de 3 verges à la suite d’un botté de dégagement de Janczak.

Janczak a fait marcher son attaque sur toute la distance dans la finale de 1:30.

Travaillant derrière les joueurs de ligne Mo Burt, Ramiro Valdivia, Toni Brautigam, Christina Tuiianna et Mikey Milovich, Janczak a trouvé un Halilovic bondissant pour une frappe de TD de 30 verges sans qu’il reste de temps au chronomètre. Le point supplémentaire de Garrett Ewen a envoyé les hôtes dans le vestiaire menant 14-7.

Elk Grove a prolongé l’avance à 21-7 avec 3:01 à faire au troisième quart.

Janczak a envoyé une passe de 45 verges au deuxième étudiant Dylan Berkowitz, qui a attrapé le ballon à 20 verges de la ligne de mêlée, puis a reculé au milieu du terrain et s’est dirigé vers la zone des buts.

Le Bison a riposté, couvrant 68 verges en six matchs.

Diaz a lancé une passe TD de 46 verges à Anthony Palano (5 attrapés, 73 verges), réduisant le déficit à 21-14 avec 1:32 à faire au troisième quart.

Cependant, EG a de nouveau répliqué. Cette fois, les Grens ont parcouru 78 verges en 7:20 lorsque Janczak a couru dans la zone des buts à 2 verges. Janczak a eu une grosse course de 17 verges sur le disque qui s’est terminé avec 6:12 à faire dans le match.

Jacob Elsner (13 courses, 62 verges) a également réussi de grosses courses sur le disque, dont une course de 8 verges qui a amené les Grens à la ligne des 6 verges.

L’interception d’Ewen sur la ligne des 11 verges d’EG avec 3:30 à faire a aidé à sceller la victoire d’EG.

Deux jeux plus tard, Janczak a parcouru 66 verges jusqu’à la ligne de 15 verges du BG et les Grens ont pris deux genoux à la dernière minute.

“Les enfants ont fait un excellent travail”, a déclaré l’entraîneur d’EG Miles Osei. «Ils ont combattu l’intersaison. Notre équipe d’entraîneurs est tout simplement super fière d’eux. Nous leur avons toujours dit qu’ils étaient capables et ils l’ont montré ce soir. Ils ont remis Elk Grove sur la carte et nous sommes fiers de ces enfants. Ils ont cru, crédit à eux. Ils ont travaillé leur queue et ont fait un très bon travail.