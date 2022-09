SKOKIE – Cette semaine en 1989, les Rolling Stones ont eu leur dernier hit dans le Top 5 “Mixed Emotions” dans les charts pop.

Pour l’entraîneur de Niles West, Nick Torresso, né la même année, cela peut être une manière appropriée de décrire ce qu’il a vécu ces dernières semaines.

Il y a deux week-ends, après que son équipe des Wolves ait vaincu son rival Niles North lors de la «Skokie Skirmish» annuelle pour passer à 2-0 lors de la jeune saison, il s’est marié le lendemain.

L’ancien hors concours de Schaumburg devrait ensuite emmener son équipe à son alma mater la semaine dernière pour affronter son mentor et invité de mariage Mark Stilling dans lequel ils ont subi leur première défaite de la saison contre les Saxons dans un concours acharné.

“C’était intéressant”, a déclaré Torresso en souriant alors qu’il cherchait à réchauffer son équipe alors que des problèmes de circulation retardaient à la fois l’arrivée d’Elk Grove et le coup d’envoi du match de près d’une heure jeudi.

“Nous serons prêts (pour jouer)”, a déclaré Torresso confiant alors que la matinée initialement prévue jeudi après-midi devenait un concours de crépuscule jeudi soir contre une unité d’Elk Grove qui cherchait son premier départ 4-0 en plus d’une décennie.

Les hôtes étaient prêts et ont donné aux Grenadiers en visite tout ce qu’ils pouvaient gérer, mais Elk Grove est sorti victorieux dans une décision de 23-3 au stade Mike Basrak. La victoire place les Grenadiers à 4-0 pour la première fois depuis 2011 avant leur match d’ouverture de la MSL Est contre Buffalo Grove vendredi prochain à domicile.

“Nous avons eu du mal en première mi-temps du côté offensif du ballon, mais nous avons fait quelques ajustements à la mi-temps”, a déclaré le quart-arrière senior d’Elk Grove, Mitchell Janczak.

“(Nous) avons décidé que nous le voulions plus qu’eux. Je me sens bien. C’est énorme d’aller 4-0, surtout avec la division que nous avons.

Après que West (2-2) ait fait match nul au tableau d’affichage grâce au panier de 36 verges de Luka Cejovic 45 ticks après le deuxième, les Grens (4-0) ont profité d’un retour de botté de 43 verges de Dominic Belmonte qui les a mis en place. chez les loups 21.

Cinq jeux plus tard, Mitchell Janczak a trouvé Matthew Martorano à 4 mètres et une avance de 7-3 à 4:21 qu’ils ont pris à la pause.

Ensuite, les Grens ont pris le contrôle lors du coup d’envoi de la seconde mi-temps au cours duquel ils ont marqué sur chacune de leurs trois possessions alors que Janczak (194 verges au sol et en passant) a marqué sur une course de TD de 1 verge suivie d’une escapade de 4 verges par Jacob Elsner ( 18 courses, 73 verges) et un placement de 30 verges de Garrett Ewen pour compléter le registre des buteurs d’Elk Grove.

Entre-temps, la défense des Grenadiers a maintenu les Wolves à une attaque totale négative de 9 verges (39 au total) en seconde période, ce qui a laissé une impression positive à l’entraîneur d’Elk Grove, Miles Osei.

“Nous avons pris des mesures à coup sûr”, a déclaré Osei. “Cela a été un processus et nous allons continuer sur ce processus.”

