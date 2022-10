Elk Grove décroche sa première place en séries éliminatoires depuis 2013 avec une rare victoire contre Rolling Meadows – Shaw Local

ROLLING MEADOWS – La remontée a été longue, mais Elk Grove est officiellement de retour aux éliminatoires de l’État.

Les Grenadiers, qui ne se sont pas qualifiés pour les éliminatoires de l’État depuis 2013, ont fait leur retour vendredi avec une victoire retentissante de 41-21 contre l’hôte Rolling Meadows.

Il s’agissait de la première victoire d’Elk Grove (6-1, 2-1) contre les Mustangs depuis 2012.

L’entraîneur d’Elk Grove, Miles Osei, qui a repris le programme en 2017, l’a lentement reconstruit en un qualificatif d’État.

“Je suis excité pour ces enfants”, a déclaré Osei. “C’est pourquoi nous entraînons comme nous entraînons. Les enfants croient en ce que nous faisons. Nous aimons cette équipe. C’est génial.”

Le quart-arrière d’Elk Grove, Mitch Janczak, qui a été partant au cours des trois dernières saisons, sait ce que c’est que d’être en bas et maintenant de revenir en haut.

“C’est génial”, a déclaré Janczak. “J’ai vécu le pire. Maintenant, nous devons changer quelque chose ici. C’est un sentiment formidable d’entrer dans la maison de quelqu’un d’autre et d’essayer de faire quelque chose que nous n’avons pas fait. Faire les séries éliminatoires.

Janczak a joué un rôle important dans la victoire de vendredi.

Le senior s’est précipité pour trois touchés et a récolté 73 verges en 16 courses. Il a également réussi 7 passes sur 11 pour 110 verges.

Les Grens ont accumulé 285 verges au sol derrière une ligne offensive composée de Ramiro Valdivia, Miley Milovich, Christian Tuiaana, Mo Burt et Toni Brautigam.

“Nous sortions juste plus vite, plus bas et plus fort”, a déclaré Brautigam. «Ils ne pouvaient pas le gérer parfois. J’aimerais dire que la ligne O fait tout. Mais le champ arrière est là où il en est. Ils sont bons et rapides et ils communiquent.

En plus de la précipitation de Janczak, le champ arrière des Grens a accumulé beaucoup de verges individuellement.

Dylan Berkowitz a récolté 94 verges en neuf courses et a marqué sur une course de touché de 18 verges. Jacob Elsner avait 85 verges en 11 courses et a marqué sur une course de 2 verges et Sebastian Halilovic avait 25 verges au sol et a marqué sur une course de 7 verges.

La défense d’Elk Grove a également donné le ton avec trois premières interceptions. Owen Davenport avait un choix et Lucas Rogers a réussi une paire d’interceptions. Cela a permis aux Grens de marquer sur leurs cinq premières possessions alors qu’ils ont construit une avance de 34-0 avec 5:04 à faire en première mi-temps.

“C’était bien”, a déclaré Rogers, qui disputait son premier match après s’être fracturé le pied lors de la pré-saison.

“C’était mon premier match de retour, donc ça fait vraiment du bien. Nous savions ce qu’ils dirigeaient. Nous avons regardé beaucoup de films et nous nous sommes préparés dur.

Rolling Meadows (4-3, 1-2) a tenté de riposter, mais c’était tout simplement un déficit trop important pour les Mustangs.

Evans Grace (27 sur 43, 268 verges) a lancé une paire de passes de touché de 24 verges à Ben Petermann (cinq attrapés, 62 verges) et de six verges à Stephen Schiele (neuf attrapés, 65 verges). Jimmy Cox a réussi huit réceptions pour 102 verges et Zak Allain a réussi un touché de 12 verges pour les Mustangs.

“Ils nous ont juste battus dans toutes les phases”, a déclaré l’entraîneur de Rolling Meadows, Sam Baker. “Vous ne pouvez pas retourner le football et nous devons faire quelques arrêts en défense.”

