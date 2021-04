Tom Williams | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

La sénatrice Elizabeth Warren a pris pour cible FedEx, Nike et Amazon alors qu’elle défendait la nécessité d’augmenter les impôts des entreprises et des Américains les plus riches.

Dans une interview accordée mardi à « Squawk Box » de CNBC, le progressiste du Massachusetts a spécifiquement critiqué les trois géants des entreprises tout en décrivant pourquoi les entreprises devraient être touchées par un taux d’imposition plus élevé.

« Ce qui se passe actuellement en Amérique, ce sont ces petites entreprises qui paient leurs impôts au taux plein. Elles doivent tout payer », a déclaré Warren. « Vous regardez des entreprises comme FedEx et Nike. Des entreprises comme Amazon et elles ne paient rien. À l’heure actuelle, il y a un pouce sur l’échelle dans la partie fiscale de ceci et c’est un pouce pour aider les géants. »

La baisse des factures fiscales des grandes entreprises nuit en fait aux petites entreprises en les éliminant de la concurrence, a fait valoir Warren.

La dernière critique de Warren à l’égard des géants des entreprises intervient alors que le président Joe Biden et les démocrates cherchent à augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% afin d’aider à payer un paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars.

Warren, qui est membre des comités sénatoriaux des finances et des banques, a appelé les riches et les entreprises à payer ce qu’elle croit être leur part tarifaire des impôts.

L’une des dernières batailles de Warren a été avec le milliardaire Leon Cooperman, qu’elle a appelé à assister à une audience du Comité sénatorial des finances qui était censée se concentrer sur sa proposition de taxe des millionnaires. Il a refusé d’assister à l’audience de mardi.

FedEx et Nike ont été mentionnés dans un rapport d’avril du Institut sur la fiscalité et la politique économique en tant que sociétés qui ont récemment payé peu ou pas d’impôt fédéral sur le revenu des sociétés.

« Le géant de la livraison FedEx a réduit son impôt fédéral sur le revenu sur 1,2 milliard de dollars de revenus avant impôts américains en 2020 et a reçu une remise de 230 millions de dollars », indique le rapport. « Le fabricant de chaussures Nike n’a pas payé un centime d’impôt fédéral sur près de 2,9 milliards de dollars de revenus avant impôts aux États-Unis l’année dernière, bénéficiant plutôt d’une réduction d’impôt de 109 millions de dollars. »

Le groupe extérieur progressif Tax March a ciblé les deux sociétés dans des publicités télévisées et dans les journaux. Le PDG de FedEx, Fred Smith, a déclaré dans une lettre aux membres de l’équipe de l’entreprise qu’ils «paient toutes les taxes fédérales, étatiques et locales américaines dues par FedEx, qui ont totalisé près de 9 milliards de dollars au cours des cinq derniers exercices». Smith a également découragé l’augmentation du taux d’imposition des sociétés comme moyen de payer les infrastructures.

Quant à Amazon, le Institut sur la fiscalité et la politique économique a estimé que le géant du commerce électronique en 2020 avait un «taux d’imposition fédéral sur le revenu de seulement 9,4%, soit moins de la moitié de l’impôt statutaire sur les sociétés de 21%».

Le rapport note également que « au cours des trois premières années de la loi fiscale Trump-GOP, qui a abaissé le taux d’imposition statutaire des sociétés à 21%, Amazon a payé un taux d’imposition fédéral effectif de seulement 4,3% sur les revenus américains ».

Amazon a repoussé les critiques en blâmer le Congrès pour l’état du code des impôts. Le PDG Jeff Bezos, quant à lui, a déclaré qu’il soutenait une augmentation du taux d’imposition des sociétés.

Warren a blâmé le code des impôts actuel sur les lobbyistes d’entreprise tels que ceux qui travaillent pour Amazon.

« Comment pensez-vous que le code des impôts a fini comme il l’a fait? Il a fini comme il l’a fait parce que des entreprises comme Amazon ont envoyé des armées d’avocats et de lobbyistes pour créer toutes les échappatoires possibles qu’ils pourraient utiliser pour ne rien payer d’impôts », a déclaré Warren. a déclaré mardi.

Amazon a investi un montant record de plus de 18 millions de dollars dans le lobbying en 2020, selon les données du Center for Responsive Politics. Jeff Ricchetti, le frère du conseiller de la Maison Blanche, Steve Ricchetti, a été l’un des récents recrutements récents de la société dans le domaine du lobbying.

L’effort de lobbying d’Amazon s’est concentré sur plusieurs questions, y compris la politique fiscale.