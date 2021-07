Elizabeth Warren presse Janet Yellen de faire face aux menaces sur le marché de la cryptographie

La sénatrice Elizabeth Warren a exhorté mardi la secrétaire au Trésor Janet Yellen à identifier et à remédier aux risques posés par les crypto-monnaies et à élaborer un cadre « complet et coordonné » à travers lequel les agences fédérales peuvent réglementer les pièces virtuelles de manière continue.

Warren, membre du comité sénatorial des banques et critique de longue date des plus grandes banques du pays, a pressé le secrétaire au Trésor d’utiliser ses pouvoirs au sein du Conseil de surveillance de la stabilité financière pour créer un marché de la cryptographie plus sûr.

« Le FSOC doit agir rapidement pour utiliser son autorité statutaire pour faire face aux risques des crypto-monnaies et réguler le marché afin d’assurer la sécurité et la stabilité des consommateurs et de notre système financier », a écrit le démocrate du Massachusetts dans une lettre à Yellen.

« Alors que la demande de crypto-monnaies continue de croître et que ces actifs s’intègrent de plus en plus dans notre système financier, les consommateurs, l’environnement et notre système financier sont de plus en plus menacés », a-t-elle ajouté.

Warren a cité cinq risques posés par un marché de la crypto sous-réglementé. Dans ses mots, ils sont :

Exposition aux hedge funds et autres véhicules d’investissement qui manquent de transparence

Risques pour les banques

Menaces uniques posées par les stablecoins

Utilisation dans des cyberattaques pouvant perturber le système financier

Risques liés à la finance décentralisée

Un porte-parole du département du Trésor n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

La lettre de Warren est également arrivée alors qu’elle et d’autres législateurs du comité sénatorial des banques ont débuté une audience intitulée « Crypto-monnaies : à quoi servent-elles ? »

Les sénateurs grilleront le directeur exécutif du Coin Center Jerry Brito, la présidente de la Fondation Filecoin Marta Belcher et Angela Walch, chercheuse au Center for Blockchain Technologies de l’University College London, lors de l’audience de mardi.