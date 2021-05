Elizabeth Warren pousse Joe Biden à annuler sa dette

Bill Clark | Appel CQ-Roll, Inc. | Getty Images

Le sénateur Elizabeth Warren, D-Mass., Et House Majority Whip Jim Clyburn, DS.C., tiennent une conférence de presse dans l’immeuble de bureau du Sénat Dirksen pour introduire la loi sur l’allégement de la dette des étudiants pour annuler la dette de prêt étudiant pour des millions d’Américains sur Mardi 23 juillet 2019.

La sénatrice Elizabeth Warren n’assouplit pas sa campagne pour que le président Joe Biden pardonne la dette étudiante.

Le démocrate du Massachusetts et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., ont conduit les membres du parti présidentiel à le presser d’annuler jusqu’à 50 000 dollars de prêts étudiants fédéraux par emprunteur. Warren a renouvelé la pression sur Biden jeudi alors que son administration examine s’il a le pouvoir d’effacer la dette d’un coup de stylo.

« C’est quelque chose que le président peut faire, et le chef Schumer et moi-même faisons tout notre possible pour essayer de le faire », a déclaré le sénateur a déclaré lors d’un événement du Washington Post.

Biden s’est demandé s’il pouvait ou devait alléger le fardeau des prêts étudiants de millions d’emprunteurs grâce à une action exécutive. Il a appelé les législateurs à adopter des projets de loi qui annuleraient jusqu’à 10 000 dollars de dettes et rendraient l’enseignement supérieur plus abordable.