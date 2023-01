Elizabeth Warren: les géants de la crypto « s’effondrent sous le poids de leur propre fraude »

New York

CNN

—



La sénatrice Elizabeth Warren, critique de longue date de la cryptographie, a averti que les turbulences récentes dans l’espace des actifs numériques ne se poursuivront que si une foule de régulateurs ne renforcent pas les protections des investisseurs.

“Malgré tous leurs discours sur l’innovation et l’inclusion financière, les géants de l’industrie de la cryptographie – de FTX à Celsius en passant par Voyager – s’effondrent sous le poids de leur propre fraude, tromperie et mauvaise gestion flagrante”, a-t-elle déclaré.

“Et quand ils coulent, ils entraînent avec eux beaucoup d’investisseurs honnêtes”, a ajouté Warren (D-Mass.) Lors de ses commentaires mercredi lors d’un événement organisé par l’American Economic Liberties Project et Americans for Financial Reform.

FTX, Celsius et Voyager ont tous déposé leur bilan l’année dernière alors que les prix des actifs ont chuté et que la capitalisation boursière mondiale de la cryptographie s’est effondrée d’environ 2 000 milliards de dollars. Les procureurs fédéraux ont accusé plusieurs anciens dirigeants de FTX, dont le fondateur Sam Bankman-Fried, d’avoir orchestré l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire des États-Unis.

L’effondrement de FTX en novembre a déclenché une contagion qui continue de se propager sur les marchés de la cryptographie, qui restent largement non réglementés et opaques.

Warren a appelé mercredi les régulateurs, y compris la Securities and Exchange Commission et les autorités bancaires, à doubler les outils dont ils disposent déjà. Ils doivent protéger les consommateurs, éduquer les investisseurs et rechercher des “conséquences significatives” pour les mauvais acteurs, a-t-elle déclaré.

“La fraude par cryptographie est un gros problème, mais c’est un problème que nous pouvons résoudre”, a déclaré Warren.

La SEC au cours des deux dernières années a pris “un bon départ” en gardant la volatilité de la cryptographie hors du système bancaire traditionnel et en empêchant les fonds négociés en bourse Bitcoin d’atteindre le marché, a-t-elle déclaré. Et sans nommer directement Bankman-Fried, Warren a félicité la SEC pour avoir inculpé les «crypto-escrocs» d’avoir fraudé des investisseurs ordinaires.

Mais la SEC ne peut pas tout réparer.

“Tous nos régulateurs doivent entrer dans le jeu”, a déclaré Warren, appelant les responsables de l’environnement et des banques à intervenir.

“Les entreprises de crypto-minage polluent les communautés, elles mettent à rude épreuve les réseaux électriques et elles font grimper les coûts des services publics dans les communautés du Texas à New York”, a-t-elle déclaré. «Le ministère de l’Énergie et l’Agence de protection de l’environnement ont le pouvoir d’exiger des mineurs de crypto qu’ils divulguent leur consommation d’énergie et leur impact sur l’environnement. ”

Warren a déclaré que la montée en puissance des banques compatibles avec la cryptographie a déjà ouvert le système bancaire traditionnel à un plus grand risque, “soulevant le spectre d’un effondrement de la cryptographie dans lequel les contribuables américains se retrouvent avec le sac”.

“C’est le travail des régulateurs bancaires d’isoler le système bancaire – et les contribuables – du risque de fraude cryptographique. Ils ont les outils et ils doivent les utiliser.

Enfin, a déclaré Warren, partout où les régulateurs n’ont pas l’autorité dont ils ont besoin, il incombe au Congrès de donner aux agences les outils dont elles ont besoin pour faire respecter les règles.

Dans son ton sans fioritures, elle a reconnu les défenseurs de la cryptographie qui se sont longtemps hérissés de l’idée d’une plus grande réglementation.

Des régulateurs plus stricts, a-t-elle déclaré, donneraient à l’industrie une chance “de prouver si elle peut tenir ses promesses d’innovation sans voler les investisseurs ou blanchir les fonds des trafiquants de drogue et des terroristes”.

“Aucune industrie financière ne devrait pouvoir écrire son propre livre de jeu – soit vous vous conformez à la loi, soit vous faites face à de lourdes conséquences si vous la violez. La crypto n’est pas différente.