La sénatrice Elizabeth Warren, D-Mass., Tient une conférence de presse pour annoncer une législation qui imposerait la valeur nette des personnes les plus riches d’Amérique le 1er mars 2021 à Washington.

La sénatrice Elizabeth Warren veut que l’un de ses plus grands critiques affronte les législateurs lors d’une audience la semaine prochaine.

Warren, un démocrate progressiste du Massachusetts, invite l’investisseur milliardaire Leon Cooperman à témoigner devant une audience du sous-comité des finances du Sénat.

Warren, dans une lettre à Cooperman obtenue pour la première fois par CNBC, a invité le financier à assister à une audition organisée et dirigée par le sous-comité de la responsabilité budgétaire et de la croissance économique de la commission des finances, qu’elle préside. L’audience, prévue pour le 27 avril, est intitulée Créer des opportunités grâce à un régime fiscal plus équitable.

Warren a déclaré à Cooperman dans la lettre qu’elle souhaitait donner à l’exécutif de longue date de Wall Street « l’occasion de discuter de mon Ultra-Millionaire Tax Act, qui uniformiserait les règles du jeu économique et réduirait l’écart de richesse raciale en demandant aux 100000 ménages les plus riches d’Amérique, ou les 0,05% supérieurs, pour payer leur juste part. » La lettre a été envoyée à Cooperman lundi.

Une rivalité entre Warren et Cooperman a explosé pendant la campagne du démocrate à la présidence. Après avoir proposé un impôt sur la fortune lors de la primaire, Cooperman a fustigé sa proposition dans une lettre au législateur.

«Quelle que soit la résonance avec votre base, votre dénigrement des riches est malavisé, ignorant, entre autres, les sources de leur richesse et les contributions substantielles à la société qu’ils apportent déjà, à votre demande,» at-il dit à l’époque. .

Un mois plus tard, la campagne de Warren a diffusé une publicité télévisée sur CNBC visant Cooperman et d’autres chefs d’entreprise. Sa campagne a également vendu une tasse qui disait « BILLIONAIRE TEARS » en réponse à une interview CNBC au cours de laquelle Cooperman a pleuré.

Cooperman a depuis fait de nombreuses interviews déchirant les propositions fiscales de Warren, y compris une apparition à CNBC en mars dans laquelle il a conseillé aux téléspectateurs d’acheter de l’or si un tel projet de loi était adopté.

« Si l’impôt sur la fortune passe, sortez et achetez-vous de l’or parce que les gens vont se précipiter pour trouver des moyens de cacher leur richesse », a déclaré Cooperman à CNBC à l’époque.

Cooperman, qui aura 78 ans deux jours avant l’audience, est l’un des membres les plus francs de la communauté des investisseurs. Il parle souvent de son histoire de chiffons à la richesse: grandir dans le sud du Bronx en tant qu’enfant d’immigrants polonais de la classe ouvrière, fréquenter les écoles publiques et commencer son premier emploi à Wall Street – avec Goldman Sachs – endetté et sans net valeur.

Après plus de deux décennies chez Goldman, Cooperman a fondé le hedge fund Omega Advisors en 1991. Il est aujourd’hui PDG d’Omega Family Office. L’année dernière, il a signé le Giving Pledge, qui est un engagement des gens riches à faire don de la majorité de leur richesse à des œuvres caritatives.

«C’est le rêve américain», dit-il. « Je veux donner aux autres l’opportunité de vivre le rêve américain. »

Warren aborde les problèmes de Cooperman avec son idée d’impôt sur la fortune dans la lettre envoyée lundi, l’encourageant à discuter de ses préoccupations devant son comité et ceux qui regardent de chez eux.

« Mais alors que nous nous dirigeons rapidement vers l’examen des changements à notre code fiscal truqué afin que les riches paient leur juste part, je crois que vous devriez avoir la possibilité de présenter votre point de vue directement au Congrès », écrit-elle à Cooperman. « L’opportunité vous permettra de diffuser pleinement vos points de vue, non seulement devant le public des nouvelles financières où vous les exprimez souvent, mais devant l’ensemble du peuple américain. »

Warren et d’autres législateurs démocrates ont proposé un impôt annuel total de 3% sur la richesse dépassant 1 milliard de dollars.

Ils ont également demandé un impôt sur la richesse annuel moins élevé de 2% sur la valeur nette des ménages et des fiducies allant de 50 millions de dollars à 1 milliard de dollars.

La valeur nette de Cooperman est de 2,5 milliards de dollars, selon Forbes.

Warren demande à Cooperman de confirmer sa présence jeudi.