Elizabeth Warren fait pression sur les régulateurs pour la prise de contrôle de la Première République

WASHINGTON – La sénatrice Elizabeth Warren demande aux régulateurs financiers fédéraux des réponses sur ce qu’elle a qualifié d’accord « profondément troublant » qui a vu JPMorgan Chase prendre le contrôle de la First Republic Bank.

Dans une lettre aux régulateurs avant une Audience du Sénat à ce sujet, Warren a souligné que l’accord, qui devrait produire un gain de 2,6 milliards de dollars pour JPMorgan, a entraîné une perte de 13 milliards de dollars pour le Fonds d’assurance des dépôts de la FDIC.

La lettre de Warren, datée de mercredi, est adressée à Martin Gruenberg, président de la Federal Deposit Investment Corp., et à Michael Hsu, contrôleur par intérim de la monnaie, une division indépendante du département du Trésor.

Gruenberg et Hsu témoigneront devant le comité sénatorial des banques jeudi. CNBC a contacté la FDIC et le Bureau du contrôleur de la monnaie pour commentaires.

« Sans un examen réglementaire complet et au coût de 13 milliards de dollars pour le Fonds fédéral d’assurance des dépôts, la plus grande banque du pays – déjà trop grande pour faire faillite – a obtenu un accord sur une banque défaillante qui l’a rendue encore plus grande », a écrit Warren, D-Masse.

JPMorgan, la plus grande banque américaine, a acquis les dépôts de First Republic et la majeure partie de ses actifs le 1er mai après que les régulateurs ont saisi la banque, entraînant la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008. La Première République était considérée comme le maillon le plus faible du système bancaire après les faillites de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank en mars.

« Notre gouvernement nous a invités, ainsi que d’autres, à intervenir, et nous l’avons fait », a déclaré le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, dans un communiqué de presse le 1er mai. « Notre solidité financière, nos capacités et notre modèle commercial nous ont permis de développer une offre pour exécuter la transaction d’une manière afin de minimiser les coûts pour le Fonds d’assurance-dépôts. »

La FDIC a permis à JPMorgan de reprendre l’ensemble des actifs de la Première République pour moins qu’ils ne valaient, selon Warren, un critique de longue date de Wall Street. Pendant ce temps, l’agence supportera 80% des pertes de crédit sur les prêts hypothécaires et commerciaux de la banque, a-t-elle déclaré.

Elle a également posé des questions sur le processus par lequel JPMorgan a été sélectionné parmi un groupe de soumissionnaires.

Le démocrate du Massachusetts cherche des réponses de Gruenberg et Hsu pour savoir si l’agence a effectivement résolu la faillite bancaire au moindre coût pour le fonds d’assurance fédéral, comme l’exige la loi.

La FDIC a déclaré une exception de risque systémique pour éviter d’emprunter la voie la moins coûteuse pour garantir les dépôts non assurés après l’échec de SVB et de Signature, mais cette méthode n’a pas été appliquée à la Première République. Au lieu de cela, le fonds d’assurance a été autorisé à subir une perte de plusieurs milliards de dollars après que des milliards de dollars de dépôts non assurés de la banque aient été sauvés pendant l’accord, a déclaré Warren.

« La FDIC a semblé donner la priorité aux dépôts non assurés de la Première République à la banque avant le Fonds d’assurance », a-t-elle déclaré.