Elizabeth Warren dévoile un projet de loi bipartisan pour lutter contre le blanchiment d’argent crypto

New York

CNN

—



Alors que les procureurs fédéraux cherchent à emprisonner l’ancien chéri de la cryptographie Sam Bankman-Fried, la sénatrice Elizabeth Warren tente de faire passer au Congrès une répression bipartite contre le blanchiment d’argent dans l’industrie de la cryptographie.

Le démocrate du Massachusetts s’associe au sénateur républicain Roger Marshall du Kansas pour introduire mercredi une nouvelle législation qui viserait à combler les lacunes du système financier qui posent des risques pour la sécurité nationale en permettant l’utilisation des actifs numériques pour le blanchiment d’argent, a déclaré le bureau de Warren à CNN. .

En raison de contraintes de temps, la législation cryptographique Warren-Marshall a peu de chances de passer à travers ce Congrès. Le projet de loi devrait être réintroduit lorsque le nouveau Congrès siègera.

L’effort vise à uniformiser les règles du jeu en forçant les entreprises de cryptographie à respecter les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux banques et aux entreprises traditionnelles.

“J’ai sonné l’alarme au Sénat sur les dangers de ces failles dans les actifs numériques, et je travaille de manière bipartite pour adopter une législation cryptographique de bon sens afin de mieux protéger la sécurité nationale américaine”, a déclaré Warren à CNN dans un déclaration exclusive.

Faisant allusion au scandale FTX, Warren a déclaré que la faillite d’une importante plate-forme de cryptographie et les poursuites pénales contre son ancien PDG signifient que les actifs numériques sont « sérieusement examinés dans l’ensemble du spectre politique ».

La poussée de Warren et Marshall survient juste un jour après que Bankman-Fried, l’ancien PDG de l’échange de crypto FTX, a été inculpé de blanchiment d’argent et de plusieurs autres infractions fédérales. Les procureurs allèguent que Bankman-Fried s’est engagé dans un stratagème mondial pour tromper et frauder les clients, les investisseurs, les prêteurs et le système de financement de la campagne.

Le nouveau projet de loi, appelé Digital Asset Anti-Money Laundering Act, s’attaquerait au blanchiment d’argent en tentant de mettre l’écosystème des actifs numériques en conformité avec le système existant de lutte contre le blanchiment d’argent dans le système financier mondial.

La législation ordonnerait au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) au sein du département du Trésor de désigner les fournisseurs de portefeuilles d’actifs numériques, les mineurs, les validateurs et autres en tant qu’entreprises de services monétaires. Cela étendrait à son tour les responsabilités de la loi sur le secret bancaire à l’industrie de la cryptographie, y compris les exigences de Know-Your-Customer (KYC).

Le département du Trésor a averti plus tôt cette année que les pirates informatiques, les trafiquants de drogue et les fraudeurs utilisent des actifs numériques pour blanchir des produits illicites. Des responsables américains ont également allégué que la Corée du Nord, l’Iran, la Russie et d’autres pays se sont tournés vers la cryptographie pour blanchir de l’argent et même contourner les sanctions.

“Après les attentats terroristes du 11 septembre 2001, notre gouvernement a adopté des réformes significatives qui ont aidé les banques à éliminer les mauvais acteurs du système financier américain”, a déclaré Marshall dans un communiqué. “L’application de ces politiques similaires aux échanges de crypto-monnaie empêchera l’utilisation abusive des actifs numériques pour financer des activités illégales sans limiter l’accès des citoyens américains respectueux de la loi.”

La législation intervient alors que Warren et d’autres législateurs doivent tenir une audience mercredi sur le crash de la cryptographie et les dommages causés aux consommateurs.

Le projet de loi obligerait également les régulateurs à aller de l’avant avec de nouvelles restrictions visant à combler un fossé pour les portefeuilles numériques qui permettent aux gens de contourner les contrôles anti-blanchiment d’argent et les sanctions.

Plus précisément, cela demanderait au FinCEN de finaliser et de mettre en œuvre une règle proposée en 2020 qui obligerait les banques et les entreprises de services monétaires à vérifier l’identité des clients et des contreparties, à conserver des enregistrements et à déposer des rapports liés à des portefeuilles non hébergés ou à des juridictions non conformes à la Banque. Loi sur le secret.

Les autres exigences de la législation comprennent :

– Interdire aux banques et autres institutions financières d’utiliser ou d’effectuer des transactions avec des technologies renforçant l’anonymat telles que les mélangeurs d’actifs numériques et de gérer ou d’effectuer des transactions avec des actifs numériques qui ont utilisé ces technologies.

– Étendre les règles de secret bancaire sur la déclaration des comptes bancaires étrangers pour inclure les actifs numériques en exigeant que les Américains engagés dans des transactions d’actifs numériques supérieures à 10 000 $ via des comptes offshore déposent un rapport auprès de l’Internal Revenue Service.

– Enjoindre aux régulateurs de renforcer l’application de la conformité à la loi sur le secret bancaire en établissant un processus d’examen et d’examen de la conformité pour les entreprises de services monétaires.

– Sévir contre les distributeurs automatiques d’actifs numériques en s’assurant que les opérateurs et les administrateurs soumettent et mettent à jour les adresses physiques de leurs kiosques.

Les révélations stupéfiantes des accusations de Bankman-Fried soulignent à quel point la cryptographie reste le Far West du monde financier. Mais il n’est pas clair si le scandale FTX suffira à inciter le Congrès à prendre des mesures majeures.

Isaac Boltansky, directeur de la recherche sur les politiques chez BTIG, a déclaré à CNN que malgré tous les “points du doigt” sur FTX, il est “extrêmement difficile” de voir le Congrès adopter de sitôt une réforme complète de la cryptographie.

“Tout le monde à Capitol Hill peut convenir que Bankman-Fried est un escroc”, a déclaré Boltansky, “mais lorsque nous passons du niveau supérieur au niveau du sol, il devient clair que les obstacles législatifs et les nids-de-poule demeurent.”

Boltansky a déclaré que ces obstacles incluent les batailles juridictionnelles et la “réalité que le Congrès a tendance à avoir une durée d’attention relativement courte”.

Pourtant, un paquet législatif plus ciblé visant les pièces stables ou le blanchiment d’argent a le potentiel de passer au Congrès l’année prochaine, a-t-il déclaré.