Elizabeth Warren demande à la FTC et au DOJ de se pencher sur les activités automobiles d’Amazon, d’Apple et de Google

Elizabeth Warren a une nouvelle cible Big Tech : sa présence croissante dans nos voitures.

Le sénateur démocrate du Massachusetts a récemment envoyé une lettre de six pages aux principaux responsables de l’application des lois antitrust du pays – Lina Khan, présidente de la Federal Trade Commission, et Jonathan Kanter, qui dirige la division antitrust du ministère de la Justice – leur demandant d’examiner L’expansion de Google, Amazon et Apple dans l’industrie automobile. Elle espère qu’agir maintenant les empêchera de s’emparer de nos voitures comme ils ont déjà nos ordinateurs, nos téléphones et nos maisons.

La Big Tech est en passe de s’emparer également de nos tableaux de bord, en les transformant en versions géantes de smartphones et d’Echos. Cela leur donnerait une autre riche source de données à utiliser et une autre industrie à contrôler, et il serait d’autant plus difficile pour d’autres entreprises de rivaliser avec elles.





“J’ai tiré la sonnette d’alarme sur la domination croissante des Big Tech dans notre économie, et leur expansion dans l’industrie automobile est le dernier effort pour écraser la concurrence dans un autre secteur”, a déclaré Warren à Recode. “Cela a des conséquences potentielles pour les travailleurs, les développeurs et les consommateurs américains – et pourrait conduire à moins d’innovation et à des prix plus élevés.”

Ceci est la première lettre de Warren à la FTC et au DOJ à ce sujet, mais elle n’est pas la seule personne qui s’inquiète ici. En avril dernier, 11 membres démocrates de la Chambre ont écrit une lettre similaire à Khan et Kanter, et plusieurs groupes antitrust et de défense des droits des consommateurs ont envoyé une lettre en janvier dernier à Khan, Kanter et la sénatrice Amy Klobuchar (D-MN) et le représentant David Cicilline. (D-RI), qui dirigent respectivement les sous-commissions antitrust du Sénat et de la Chambre.

Dans la lettre, Warren écrit que Big Tech veut être un “guichet unique pour les constructeurs automobiles – pour tout, de la collecte de données, du stockage en nuage et de l’analyse à la navigation en voiture, aux assistants vocaux et aux capacités de conduite autonome”.

Cela dit, ces entreprises essaient de capitaliser sur une opportunité créée par l’industrie automobile. Les constructeurs automobiles fournissent des systèmes d’infodivertissement notoirement mauvais depuis des années, avec des offres intégrées parfois maladroites et déroutantes qui pâlissent par rapport aux cartes et à la musique que les gens peuvent afficher sur leurs téléphones. Ford a même accepté de payer 17 millions de dollars en 2019 pour régler un recours collectif concernant l’horreur de son système MyFord Touch alimenté par Microsoft. Maintenant, ils se tournent de plus en plus vers Big Tech pour fournir ce qu’ils ne peuvent pas ou ne veulent pas.

“Les constructeurs automobiles doivent utiliser l’écosystème numérique de Big Tech afin d’offrir des fonctionnalités numériques plus nombreuses et de meilleure qualité à leurs clients”, a déclaré Pedro Pacheco, analyste de l’industrie automobile chez Gartner, à Recode l’été dernier.

C’est pourquoi presque toutes les nouvelles voitures vendues prennent en charge Android Auto de Google, CarPlay d’Apple ou Alexa d’Amazon, sinon les trois. Les analystes du secteur estiment que le système d’exploitation automobile Android (AAOS) de Google sera présent dans 70 % des voitures neuves d’ici 2028, un bond énorme et rapide par rapport aux moins de 1 % des voitures neuves dans lesquelles il se trouve aujourd’hui. (Android Auto et AAOS ne sont pas la même chose ; Android Auto s’exécute sur votre téléphone Android, qui se connecte à votre voiture ; AAOS est intégré à la voiture elle-même.) Lorsque vous êtes dans le siège du conducteur, Siri, Alexa et Google Assistant roulent avec vous.

Warren dit que même si les gens “méritent des coûts inférieurs et de plus grands choix” dans leurs voitures, elle pense que permettre à Big Tech de dominer cet espace “aura probablement l’effet inverse” avec le temps.

La lettre accuse Big Tech d’utiliser certaines des mêmes tactiques qu’elle a utilisées dans d’autres industries pour solidifier sa place dans celle-ci. Amazon se vante que son Alexa Auto permet aux utilisateurs de commander facilement des produits Amazon dans le confort de leur voiture pendant qu’ils attendent à un feu rouge, ou d’écouter un livre audio d’Audible d’Amazon pendant qu’ils sont assis dans la circulation. Si un constructeur automobile souhaite proposer Google Maps, il doit acheter Google Automotive Services, qui comprend Assistant et Play Store, une pratique que Warren compare au regroupement d’Internet Explorer et de Windows de Microsoft, qui a donné à Microsoft une part énorme du marché des navigateurs Internet, mais aussi l’a eu dans beaucoup de problèmes antitrust à la fin des années 90.

Google et Amazon ont conclu des accords avec des constructeurs automobiles pour inclure leurs offres préinstallées et par défaut, ce que Warren compare à l’accord de Google avec Apple pour proposer Google Search comme moteur de recherche par défaut sur le navigateur Safari d’Apple. Et, note-t-elle, Apple oblige les développeurs tiers à passer par et à être approuvés par lui avant que leurs applications puissent être proposées aux utilisateurs via CarPlay, tout comme il le fait avec l’App Store sur les appareils mobiles.

“Permettre aux grandes entreprises de technologie de consolider leur contrôle exclusif sur les conditions de la concurrence des applications automobiles pourrait étouffer une industrie naissante”, écrit-elle.

Warren aborde également les données que ces entreprises peuvent collecter sur nos voitures et comment cela peut leur fournir une source riche et exclusive de données qu’elles peuvent utiliser pour les aider dans leurs projets de véhicules autonomes. Et cela, à son tour, pourrait bien leur donner un avantage concurrentiel futur sur les mêmes constructeurs automobiles qui utilisent leurs services actuellement. Big Tech n’essaie pas seulement d’entrer dans les tableaux de bord d’autres entreprises ; ça fait aussi le sien.

Enfin, Warren avertit que les grandes entreprises technologiques achètent des concurrents potentiels et réels, de l’acquisition par Google du concurrent de Maps Waze à l’intérêt d’Amazon pour les camionnettes et les camions autonomes pour alimenter ses services de livraison.

Les trois sociétés n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Warren dit que c’est une chance pour les autorités antitrust de devancer les entreprises qui menacent de monopoliser une industrie plutôt que d’agir seulement après que cette monopolisation s’est déjà produite et quand il est beaucoup plus difficile d’y faire quoi que ce soit. Kanter et Khan ont tous deux exprimé le désir d’être plus proactifs face aux menaces anticoncurrentielles, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Aux États-Unis, les lois antitrust – ou, en fait, les interprétations qu’en font les tribunaux – favorisent les entreprises, et les affaires peuvent traîner pendant des années, voire des décennies. Mais ces efforts donnent parfois des résultats ; après tout, Microsoft a finalement accepté de dissocier Internet Explorer de Windows.

La lettre de Warren ne fera rien toute seule. Mais si les entreprises Big Tech voient que leur expansion dans les voitures pourrait être contrôlée avant qu’elle ne commence vraiment, elles pourraient répondre à certaines de ses préoccupations avant d’y être obligées. Nous avons vu Apple desserrer une partie de son emprise sur ses téléphones au cours des dernières années, par exemple en facilitant le choix du moteur de recherche que vous utilisez dans son navigateur Safari et en vous permettant de supprimer la plupart des applications intégrées d’Apple de l’écran d’accueil de votre iPhone. Ils peuvent également être plus réticents à acquérir des entreprises s’ils estiment que les chances que ces acquisitions soient contestées sont suffisamment élevées.

Nous avons également vu des tentatives au Congrès pour répondre à certaines de ces préoccupations, comme des projets de loi antitrust qui interdiraient l’auto-préférence et ouvriraient des magasins d’applications. Ces projets de loi semblent être morts pour l’instant, mais il y a toujours une chance qu’ils reviennent au prochain Congrès.

“La FTC et le DOJ n’ont pas besoin d’attendre qu’il y ait un problème pour agir”, déclare Warren. “Il est maintenant temps d’empêcher les Big Tech d’étrangler la concurrence dans l’industrie automobile avant qu’il ne soit trop tard.”

