Elizabeth Warren demande à la FTC de refuser l’achat de Roomba Maker par Amazon

La sénatrice Elizabeth Warren et cinq membres de la Chambre des représentants ont demandé jeudi à la Federal Trade Commission de s’opposer au projet d’acquisition par Amazon d’iRobot, le fabricant du robot aspirateur Roomba,

“Compte tenu de nos préoccupations concernant les politiques anticoncurrentielles d’Amazon qui mettent les consommateurs et leur vie privée en danger, nous exhortons la FTC à s’opposer au projet d’acquisition d’Amazon-iRobot”, ont écrit les législateurs dans la lettre, qui Axios a rapporté plus tôt jeudi.

Dans un communiqué, un porte-parole d’Amazon a repoussé les affirmations de Warren, une démocrate du Massachusetts, et de ses collègues. “La lettre contient un certain nombre de mensonges et est largement inexacte”, a déclaré le porte-parole. “Nous continuerons à coopérer avec les régulateurs, et nous sommes convaincus que cet accord est pro-concurrentiel et rendra la vie des clients meilleure et plus facile.”

L’accord, annoncé en août, fait déjà l’objet d’un examen minutieux de la part de la FTC. L’agence fait une seconde demande pour obtenir des informations d’Amazon et d’iRobot dans le cadre de son examen de l’accord. La demande étend le processus d’examen et indique un niveau d’examen plus élevé. L’entreprise est également en train de l’acquisition de One Medical, un fournisseur de soins primaires avec des services en personne et de télésanté. La FTC a également fait une deuxième demande d’informations dans cet accord.

L’examen minutieux intervient alors que les législateurs s’inquiètent du fait que les entreprises technologiques étendent leur portée sur de plus en plus de marchés. Ils envisagent une liste de lois antitrust destinées aux entreprises Big Tech. La FTC est présidée par Lina Khan, une réformatrice antitrust qui a rédigé une analyse juridique des potentiels monopoles d’Amazon. L’agence gère un enquête plus large sur les pratiques d’Amazon en plus de sa projet de fusion avec MGM.

En réponse à la lettre de jeudi, Amazon a souligné que les législateurs avaient commis une erreur en affirmant dans la lettre que la société avait précédemment tenté de concurrencer iRobot en présentant sa maison Amazon Astro et la tondeuse à gazon robotique Terra. Astro n’aspire pas et Terra était un produit iRobot, pas un appareil Amazon. Amazon a également déclaré que le Roomba est en concurrence avec tous les aspirateurs, pas seulement les robots.

La société a également repoussé l’idée qu’elle achète puis ferme ses concurrents, citant Ring, Pill Pack et Whole Foods comme exemples d’entreprises qu’elle a acquises et continue de gérer.