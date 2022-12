Elizabeth Warren cible le blanchiment d’argent crypto avec un nouveau projet de loi

La sénatrice Elizabeth Warren a annoncé mercredi une législation bipartite pour lutter contre le blanchiment d’argent par crypto-monnaie avec un projet de loi appelé Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2022.

Le projet de loi, qui est coparrainé par le sénateur Roger Marshall du Kansas, est conçu pour “atténuer les risques que la crypto-monnaie et d’autres actifs numériques posent à la sécurité nationale des États-Unis en comblant les lacunes” dans le système actuel de lutte contre le blanchiment d’argent. L’objectif est de créer des normes de conformité pour les monnaies numériques qui ressemblent davantage aux règles qui régissent le reste du système financier.

Pendant des années, il y a eu peu de réglementation américaine concernant les crypto-monnaies, mais le projet de loi bipartisan cherche à changer cela. Par exemple, le projet de loi étendrait certaines responsabilités de la loi sur le secret bancaire aux actifs numériques, telles que l’exigence Know-Your-Customer, qui oblige les banques à valider l’identité de leurs clients.

L’annonce du projet de loi par Warren fait suite au scandale de crypto-monnaie le plus médiatisé à ce jour: l’effondrement de FTX, auparavant le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde, et l’arrestation ultérieure de son ancien PDG, Sam Bankman-Fried, qui fait face à des accusations de blanchiment d’argent, entre autres.

Dans un communiqué, Warren a déclaré que l’industrie de la crypto-monnaie devrait être régie par le même type de règles que les autres institutions financières. “Les nations voyous, les oligarques, les barons de la drogue et les trafiquants d’êtres humains utilisent des actifs numériques pour blanchir des milliards de fonds volés, échapper aux sanctions et financer le terrorisme”, a déclaré Warren dans un communiqué. “L’industrie de la cryptographie devrait suivre des règles de bon sens comme les banques, les courtiers et Western Union, et cette législation garantirait que les mêmes normes s’appliquent à des transactions financières similaires.”

Les cybercriminels ont récolté un record d’au moins 14 milliards de dollars d’actifs numériques l’année dernière, selon un communiqué du bureau de Warren. Le sénateur du Massachusetts a également participé lors de l’audience du Comité sénatorial des banques mercredi sur l’effondrement de FTX.