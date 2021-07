Elizabeth Warren cible Jeff Bezos dans le cadre de l’impôt sur la fortune

Mercredi, la sénatrice Elizabeth Warren a relancé sa pression en faveur d’un impôt sur la richesse des Américains les plus riches et a appelé le fondateur milliardaire d’Amazon et le magnat naissant du tourisme spatial Jeff Bezos pour ce qu’elle considère comme son incapacité à payer sa juste part.

Un impôt sur la fortune, l’une des propositions fiscales les plus débattues, est devenu de plus en plus populaire auprès des politiciens populistes et progressistes comme moyen de lutter contre les inégalités économiques.

Au cours de sa campagne présidentielle de 2020, Warren a proposé une « taxe ultra-millionnaire » annuelle de 2% sur la valeur nette supérieure à 50 millions de dollars et de 6% sur les fortunes de plus d’un milliard de dollars. Les revenus générés par une telle taxe – 2,7 billions de dollars sur une décennie, par Penn Wharton – auraient été déployés pour améliorer les programmes de soins de santé, de garde d’enfants, de logement et d’éducation.

Warren a mentionné à plusieurs reprises le dirigeant d’Amazon Bezos lors de son entretien mercredi, affirmant que lui et d’autres avaient injustement évité de payer dans le système fiscal américain grâce à un faible revenu comptable annuel et à des emprunts contre son actif le plus précieux : ses avoirs en actions Amazon.

« Jeff Bezos n’a pas payé d’impôts sur la richesse qu’il possède », a-t-elle déclaré. Il vaut « un milliard de dollars. Il n’a pas payé d’impôts sur toute cette richesse. … En fait, Jeff Bezos, de nombreuses années, n’a rien payé d’impôts ou a payé 1%. »

Ses barbes pour Bezos sont venues un peu plus d’une semaine après que le magnat du commerce électronique a explosé au bord de l’espace avec sa société de tourisme spatial, Blue Origin.

« Pour chaque client d’Amazon et chaque employé d’Amazon, merci du fond du cœur. C’est très apprécié », a déclaré Bezos après son vol.

Le marché du tourisme est une fraction d’une économie spatiale estimée à 420 milliards de dollars.

Le lancement a marqué l’entrée de Blue Origin sur le marché des vols spatiaux privés, rejoignant Virgin Galactic de Richard Branson – son concurrent direct dans le secteur du tourisme suborbital – et SpaceX d’Elon Musk.