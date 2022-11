Elizabeth Warren à Jerome Powell : Combien d’emplois comptez-vous supprimer ?

New York

Alors que la Réserve fédérale entame une autre réunion cruciale de fixation des taux, les législateurs rappellent à la banque centrale à quel point les enjeux sont importants.

Dans une lettre envoyée lundi au président de la Fed, Jerome Powell, les sénateurs démocrates ont exprimé leur inquiétude quant au projet de la Fed de continuer à augmenter les taux d’intérêt à un “rythme alarmant” et à “l’avertissement inquiétant de Powell aux familles américaines” selon lequel elles devraient s’attendre à souffrir dans les mois à venir.

Les démocrates, dont la sénatrice Elizabeth Warren, le sénateur Bernie Sanders et la représentante Katie Porter, ont souligné les commentaires d’économistes qui craignent que la Fed n’agisse de manière trop agressive pour écraser l’inflation. Ils ont souligné un récent avertissement des Nations Unies concernant une récession mondiale alimentée par la banque centrale.

La lettre représente le dernier effort des démocrates pour repousser les efforts de lutte contre l’inflation de la Fed. Le sénateur du Colorado, John Hickenlooper, a averti la semaine dernière qu’il serait “insensé” pour la Fed de continuer à augmenter les taux.

Confrontée à la pire inflation en quatre décennies, la Fed relève les taux d’intérêt au rythme le plus rapide depuis le début des années 1980. Cette campagne a écrasé le marché boursier, fait grimper les taux hypothécaires à des sommets de 20 ans et alimenté les craintes de récession.

Pourtant, les législateurs notent que Powell lui-même a admis que la Fed ne pouvait pas résoudre les problèmes liés à l’approvisionnement qui ont fait grimper les prix des aliments et de l’énergie.

“Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas affecter, et ce seraient, vous savez… les problèmes de prix des matières premières que nous rencontrons dans le monde en raison de la guerre en Ukraine et des retombées qui en découlent”, a déclaré Powell lors d’une conférence de presse en juin. conférence.

La Fed a signalé que sa guerre contre l’inflation entraînera probablement des pertes d’emplois, un point que les démocrates ont relaté en détail dans la lettre. Le mois dernier, la Fed prévoyait que le taux de chômage passerait de seulement 3,5 % aujourd’hui à 4,4 % l’an prochain.

Les démocrates ont demandé à Powell de répondre d’ici le 14 novembre à une série de questions sur la douleur économique à laquelle les Américains devraient se préparer.

Notant les nouvelles prévisions de chômage de la Fed, les législateurs ont demandé: “Selon les estimations de la Fed, combien de pertes d’emplois, en millions, cette prévision impliquerait-elle?”

Les législateurs ont posé la même question de perte d’emploi potentielle sur la base des projections de Bank of America pour un taux de chômage encore plus élevé de 5% en 2023. Ils veulent également que Powell détaille la répartition des pertes d’emploi par secteur, sexe, race, niveau d’instruction et salaire. quartile.

“La Fed a-t-elle vu des preuves que ses actions de politique monétaire ont intégré les attentes de récession parmi les acteurs du marché et les consommateurs?” ont demandé les législateurs.

À bien des égards, la Fed se retrouve dans une situation presque impossible : maîtriser l’inflation sans provoquer de ralentissement.

Powell a déclaré le mois dernier que personne ne savait si la lutte contre l’inflation de la Fed provoquerait une récession, ni quelle serait son ampleur. Mais il a souligné que laisser l’inflation se déchaîner créerait une situation encore pire.

“Nous nous sommes engagés à ramener l’inflation à 2%”, a déclaré Powell, “parce que nous pensons qu’un échec à rétablir la stabilité des prix entraînerait une bien plus grande douleur plus tard”.