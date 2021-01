Plus de huit ans depuis son dernier épisode, Fox ramène Les plus recherchés d’Amérique avec l’ancien présentateur de nouvelles ABC Elizabeth Vargas comme son hôte, selon Le Hollywood Reporter.

La série, qui s’est déroulée de 1988 à 2011 sur le réseau avant de passer à Lifetime pour une dernière saison en 2012, comprenait des reconstitutions de crimes, ainsi que des parties d’interview, mettant en évidence un coupable toujours en liberté. Des photographies du fugitif ont été montrées, et l’émission a fourni le numéro de leur ligne de renseignements dans l’espoir qu’un spectateur aiderait à traduire les auteurs en justice.

Plus d’un millier de criminels étaient traduit en justice en raison du programme, dont 17 sur la liste des plus recherchés du FBI. Le spectacle attrapé son tout premier suspect, David James Roberts, meurtrier et violeur reconnu coupable, quatre jours seulement après sa création. Le cas d’enlèvement très médiatisé de Elizabeth Smart a été résolu en 2003 après que les beaux-enfants du ravisseur aient reconnu une photo sur Les plus recherchés d’Amérique et appeler dans le spectacle.

La nouvelle série comprendra des technologies qui n’étaient pas disponibles auparavant pour le spectacle, comme la réalité augmentée, afin de faire des reconstitutions précises.