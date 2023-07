Elizabeth Tsurkov, étudiante diplômée israélienne, kidnappée en Irak

Commentez cette histoire Commentaire

Elizabeth Tsurkov, double citoyenne israélo-russe et étudiante diplômée de l’université de Princeton, est détenue par une milice chiite, a annoncé mercredi le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Tsurkov menait des recherches doctorales à Bagdad lorsqu’elle a disparu en mars. « Elizabeth Tsurkov est toujours en vie », a déclaré le bureau du Premier ministre, « et nous tenons l’Irak responsable de sa sécurité et de son bien-être ».

Bien que des confidents proches – y compris la famille de Tsurkov et certains de ses collègues – aient appris l’enlèvement de la chercheuse fin mars, la déclaration d’Israël est l’une des premières reconnaissances publiques de sa capture. L’Institut de stratégie et de politique New Lines basé à DC, dont Tsurkov est membre, a déclaré dans un communiqué que la famille de Tsurkov avait demandé que la nouvelle ne soit pas rendue publique dans l’espoir de négocier rapidement et discrètement une libération.

En Irak, de puissantes milices assassinent des manifestants en toute impunité

« Notre sœur est une universitaire, une experte de renommée mondiale sur le Moyen-Orient en général et sur la Syrie et l’Irak en particulier », a déclaré sa famille dans un communiqué. « Elle a été kidnappée au milieu de Bagdad, et nous considérons que le gouvernement irakien est directement responsable de sa sécurité. Nous demandons sa libération immédiate de cette détention illégale.

La déclaration d’Israël est intervenue après que les médias étrangers ont commencé à rendre compte de l’enlèvement de Tsurkov, selon des responsables israéliens cités dans les rapports des médias locaux.

Les médias israéliens ont rapporté que les responsables russes et israéliens coopéraient dans leurs efforts pour obtenir la libération du chercheur.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a cependant déclaré jeudi qu’il n’avait aucune information sur la prise en otage de Tsurkov. « Nous allons certainement enquêter sur cette affaire au ministère des Affaires étrangères. »

Tsurkov a été kidnappée dans le quartier de Bagdad à Karrada, un quartier animé rempli de cafés et de restaurants, où elle avait mené des entretiens, selon des responsables. Elle avait subi une opération du dos dans un hôpital irakien quelques jours plus tôt.

Israël a identifié les ravisseurs de Tsurkov comme étant la milice chiite Kataib Hezbollah, un groupe étroitement affilié à l’Iran qui a été lié à d’autres tentatives d’enlèvement impliquant des étrangers.

« Il y a des parties du Moyen-Orient où [Tsurkov’s] même son identité la met en grave danger », a écrit le magazine New Lines, publié par l’Institut, dans un communiqué mercredi. «Mais Liz est attachée à un style spécifique de recherche granulaire et hyperlocale qui nécessite un travail de terrain, et elle ne semble jamais avoir peur de quoi que ce soit. Elle est restée en Irak.

Gisha, une ONG israélienne à laquelle travaillait auparavant Tsurkov, a caractérisé l’universitaire sur Twitter en tant que défenseur « des droits de l’homme et du bien-être des Palestiniens à Gaza ».

Tsurkov est entrée en Irak avec son passeport russe pour mener des recherches pour ses études de doctorat à Princeton, selon le bureau du Premier ministre israélien. Le parlement irakien a criminalisé les relations avec Israël ou les citoyens israéliens, invoquant son soutien à la cause palestinienne.

Sa famille a déclaré dans sa déclaration qu’elle s’était rendue en Irak pour mener des recherches pour son diplôme au département de politique comparée de Princeton.

Interrogé sur son rôle et sa connaissance du voyage de Tsurkov, un porte-parole de l’Université a déclaré qu’ils ne pouvaient pas partager d’informations concernant les dossiers des étudiants, citant la politique de l’école.

« Elizabeth est un membre apprécié de la communauté de l’Université de Princeton », a déclaré Michael Hotchkiss, vice-président adjoint pour les communications à Princeton. « Nous sommes profondément préoccupés par sa sécurité et son bien-être, et nous avons hâte qu’elle puisse rejoindre sa famille et reprendre ses études. »

En novembre 2021, un autre doctorant de Princeton, Xiyue Wang, a intenté une action en justice contre l’université, alléguant des «actes imprudents, délibérés, gratuits et de négligence grave» au cours d’une période de trois ans au cours de laquelle il a été emprisonné à Téhéran pour espionnage. L’étudiant y menait des recherches universitaires, ce qu’il a dit que sa faculté avait encouragé, malgré les risques.

« La communauté de Princeton devrait poser beaucoup de questions sur les politiques de recherche, de voyage et de protection de l’université », a déclaré Dani Gibert, un universitaire dont les travaux portent sur les pratiques de prise d’otages, dans un tweet.

Robyn Dixon à Riga, Lettonie a contribué à ce rapport.