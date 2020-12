Elizabeth Smart, qui a été kidnappée en 2002 et détenue en captivité pendant neuf mois, a révélé qu’elle n’avait jamais parlé des abus qu’elle avait subis jusqu’à ce qu’elle apprenne les accusations de son ravisseur au tribunal et « aucun d’entre eux ne comprenait les pires choses qu’il m’ait faites ».

Smart a été enlevée à la pointe d’un couteau à son domicile de Salt Lake City en 2002 alors qu’elle n’avait que 14 ans par Brian David Mitchell, qui, avec sa femme Wanda Barzee, l’a soumise à des abus horribles où elle a été ligotée et violée quotidiennement.

Elle a finalement été sauvée en mars 2003 lorsque des témoins ont reconnu ses ravisseurs et ils ont été arrêtés.

Smart, maintenant âgée de 33 ans, a révélé lundi dans un post Instagram sincère que pendant des années, elle se sentait honteuse et embarrassée et ne parlait pas des abus qu’elle avait subis. Mais elle a finalement pris la parole lorsqu’elle a appris que son ravisseur n’allait pas être accusé de toutes les souffrances qu’il lui avait infligées.

« Dans mon esprit, ce qui s’était passé était quelque chose que je détestais et que je n’ai jamais voulu reconnaître, alors j’ai simplement évité d’y penser / d’en parler », a déclaré Smart.

Elizabeth Smart, 33 ans, révèle qu’elle n’a jamais parlé des abus qu’elle a subis pendant ses neuf mois de captivité parce qu’elle avait honte et embarrassé jusqu’à ce qu’elle apprenne les accusations de son ravisseur et qu’elle devienne furieuse.

« Je me souviens qu’un jour, mon père est venu me voir et a commencé à discuter des accusations dont Brian Mitchell allait être accusé, et j’ai ressenti de la colère, à cause de toutes les accusations auxquelles il était confronté, aucune d’entre elles ne comprenait les pires choses qu’il m’ait faites, ‘a-t-elle déclaré lundi dans un post Instagram

Smart a été enlevée à la pointe d’un couteau à son domicile de Salt Lake City en 2002 alors qu’elle n’avait que 14 ans par Brian David Mitchell (ci-dessus en 2005 escorté au tribunal), qui, avec sa femme Wanda Barzee, l’a soumise à des abus horribles où elle a été ligotée. et violée quotidiennement. Elle a finalement été secourue en mars 2003 lorsque des témoins ont reconnu ses ravisseurs et ils ont été arrêtés.

« Mais je me souviens qu’un jour, mon père est venu me voir et a commencé à discuter des accusations dont Brian Mitchell allait être accusé, et j’ai ressenti de la colère, à cause de toutes les accusations auxquelles il était confronté, aucune d’entre elles ne comprenait les pires choses qu’il m’ait faites. ,’ elle a ajouté.

« C’est finalement à ce moment-là que j’ai arrêté de me soucier et de m’inquiéter de la honte et de l’embarras que je ressentais », a-t-elle déclaré.

Mitchell a été reconnu coupable d’enlèvement fédéral et de transport illégal d’un mineur à travers les frontières de l’État pour se livrer à des accusations d’activité sexuelle en 2010 et purge une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Smart a déclaré avant ce moment pendant des années que si une discussion ou une situation ouvrait une porte pour parler de ses abus et de sa captivité, elle « se tenait généralement du côté ».

Pendant sa captivité, Mitchell et Barzee l’ont gardée enchaînée dans un camping de fortune près de chez elle avant de la déplacer à Lakeside, en Californie.

En 2009, elle a témoigné devant le tribunal comment elle avait été droguée, attachée à un arbre et violée quotidiennement – jusqu’à quatre fois par jour.

Depuis lors, Smart est devenu un défenseur de l’enlèvement d’enfants et des abus sexuels et a lancé la fondation Elizabeth Smart en 2011 pour sensibiliser et lutter contre les violences sexuelles.

Smart photographiée avec ses parents Ed et Lois Smart à la roseraie de la Maison Blanche le 30 avril 2003, lorsque le président George W. Bush a promulgué le paquet Amber Alert, qui a créé un système pour aider à trouver les enfants kidnappés et imposé des sanctions plus sévères aux agresseurs d’enfants, kidnappeurs et pornographes

Les parents de Smart, Ed et Lois Smart, photographiés lors d’une conférence de presse sur la disparition de leur fille en juin 2002 à Salt Lake City, Utah

Au cours du week-end, Smart a partagé cette photo d’elle-même adolescente avec ses parents Lois et Ed Smart en 2003 et a émis un remerciement public pour tout le soutien qu’elle a reçu lorsqu’elle a été kidnappée.

Smart a déclaré qu’après avoir appris les accusations de Mitchell, elle avait librement commencé à parler de sa souffrance et à ignorer les personnes qui contestaient son histoire.

« Si quelqu’un me jugeait pour ce qui s’était passé, dans mon esprit, j’en suis venu à la conclusion qu’ils n’avaient pas d’importance et ne valaient clairement pas mon temps », a-t-elle déclaré.

«Depuis, je me suis de plus en plus impliquée dans le plaidoyer et en sortant, j’ai réalisé que je n’étais pas la seule victime de viol et d’abus sexuels», a-t-elle déclaré.

«Cela m’a donné plus que tout envie d’en faire plus, de changer la culture, de parler et de partager mon histoire si cela aidait les autres. À mes yeux, la première étape pour changer la culture de la façon dont nous traitons les victimes et les survivants est de commencer par les croire! C’est pour cette raison que @elizabethsmartfoundation a lancé notre campagne #webelieveyou », a-t-elle ajouté.

Elizabeth Smart, 33 ans, a révélé qu’elle n’avait jamais raconté à ses parents les terribles abus qu’elle avait subis lors de son enlèvement de neuf mois où elle avait été ligotée et violée quotidiennement, en disant: « J’étais gênée et honteuse »

«La vérité est que je ne les ai jamais tous assis et ai eu une expérience de« dire tout »avec eux. Honnêtement, quand je suis rentrée à la maison, je ne voulais pas que quiconque sache ce qui s’était passé, j’étais gênée et honteuse », a-t-elle déclaré dimanche dans un post Instagram franc.

La fondation Elizabeth Smart a lancé un engagement «We Believe You» dédié à soutenir et à croire les histoires des victimes d’agression sexuelle.

Dans une publication sur Instagram dimanche, Smart a révélé qu’elle n’avait jamais parlé à ses parents des terribles abus qu’elle avait subis pendant sa captivité.

«La vérité est que je ne les ai jamais tous assis et ai eu une expérience de« dire tout »avec eux. Honnêtement, quand je suis rentrée à la maison, je ne voulais pas que quiconque sache ce qui s’était passé, j’étais gênée et honteuse », a-t-elle déclaré en s’ouvrant à ses parents Ed et Lois Smart.

« J’ai été amené dans un centre de plaidoyer où j’ai dû divulguer une grande partie de ce qui était arrivé à deux professionnels et ils ont à leur tour relayé une grande partie de ce qui était arrivé à mes parents. Mais je ne pense pas que mes parents aient jamais entendu en détail ce qui s’est passé de mes propres lèvres jusqu’à ma comparution devant le tribunal près d’une décennie plus tard », a-t-elle ajouté.

Le ravisseur de Smart, Brian David Mitchell (à gauche), a été reconnu coupable en 2010 et purge une peine à perpétuité. En 2010, Wanda Barzee (à droite) a été condamnée à 15 ans de prison et, dans l’accord de plaidoyer, a été reconnue pour les sept années qu’elle a déjà purgées. Elle a été libérée de prison en septembre 2018 et vit maintenant dans la même ville que Smart, malgré les appels de Smart à la commission des libérations conditionnelles de ne pas la libérer.

En 2010, Wanda Barzee a été condamnée à 15 ans de prison et, dans l’accord de plaidoyer, a été reconnue pour les sept années qu’elle a déjà purgées.

Mitchell ci-dessus escorté au tribunal de Salt Lake City, Utah en 2010

Elle a été libérée de prison en septembre 2018 et vit maintenant dans la même ville que Smart, malgré les appels de Smart à la commission des libérations conditionnelles de ne pas la libérer.

En août 2019, le père de Smart, Ed Smart, a annoncé qu’il était gay et divorcerait de sa femme et quitterait l’Église mormone, où il était un membre pieux pendant des années.

Ed a grandi dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et a été marié pendant plus de trois décennies à sa femme Lois, avec qui il a six enfants.

Smart a co-écrit un mémoire intitulé My Story en 2013 relatant son expérience et en 2018, elle a publié un autre livre intitulé « Where There There Hope: Healing, Moving Forward and Never Giving Up ».

Dans le dévouement de Smart à lutter contre les enlèvements d’enfants, elle joue dans une nouvelle émission à vie qui a fait ses débuts cette année, intitulée Elizabeth Smart: Finding Justice, dans laquelle elle aide d’autres victimes d’enlèvements, de trafic sexuel et d’abus à trouver leur chemin pour guérir et reconstruire leur vie.

Elizabeth Smart: Finding Justice revient à Lifetime avec de nouveaux épisodes début 2021.