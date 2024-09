Elizabeth Olsen revient sur un épisode troublant de santé mentale

Elizabeth Olsen a eu du mal, au début de la vingtaine, à gérer sa santé mentale

Elizabeth Olsen a eu son lot de crises de panique.

Dans une nouvelle interview, Olsen a parlé de ses problèmes de santé mentale passés et a mis en lumière sa relation avec son personnage Christina, qui a appris à se calmer grâce à la respiration et à la méditation dans le film Netflix de 2023, Ses trois filles.

«J’en ai traversé des phases», dit le WandaVision » a dit la star à propos des crises de panique. «Déterminer ce qui fonctionne pour moi ou ce qui fonctionne suffisamment. Au milieu des années 2000, personne ne parlait d’attaques de panique.»

Détaillant son expérience, elle a déclaré: «Je pensais que cela signifiait simplement écrire une liste, cocher les choses et s’en remettre. Je n’avais pas réalisé que c’était quelque chose sur lequel on n’avait aucun contrôle, mais j’ai dû trouver comment avoir un certain contrôle.

Elle a eu des crises de panique « presque toutes les heures ! »

« C’était littéralement à chaque fois qu’il y avait un changement dans quelque chose : du chaud au froid, de la faim au rassasiement. Je me suis dit : « Oh, est-ce que ça va ? » Et puis ça s’est envenimé et c’est devenu cette habitude », a-t-elle ajouté.

Finalement, Olsen a découvert que le moyen d’arrêter de telles attaques était d’« interrompre le processus de réflexion » et de nommer les choses qu’elle voyait autour d’elle pour détourner ses pensées.

Heureusement, elle ne souffre plus des attaques.

« Vous apprenez très rapidement avec qui vous vous sentez à l’aise et avec qui vous ne vous sentez pas à l’aise », a noté Elizabeth Olsen.