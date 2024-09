Elizabeth Olsen revient aux sources de l’Indie avec « Ses trois filles »

La mort est dans les pensées d’Elizabeth Olsen ces derniers temps. Cela a commencé – ou plutôt est devenu beaucoup plus aigu – lors d’un récent voyage en hélicoptère. L’actrice était en tournée de promotion sur la côte Est pour son nouveau film, Ses trois filles, et Netflix ont programmé une journée de tournage à New York, suivie d’une projection dans les Hamptons. Le délai très court signifiait qu’Olsen, sa co-star Natasha Lyonne et un représentant du studio n’avaient qu’un seul moyen d’arriver à temps.

« Je ne le referai plus jamais », dit-elle. « J’ai passé 45 minutes à créer un récit sur la façon dont je vais mourir. » En racontant cette histoire, elle révèle qu’en fait, elle pense tout le temps à sa propre mort. L’idée de l’hélicoptère qui fonce sur Long Island vient s’ajouter aux accidents de voiture et aux actes de violence aléatoires.

« Chaque fois que je m’arrête à un feu rouge, je m’assure de décaler ma voiture pour ne pas me retrouver face à la vitre du conducteur qui est juste à côté de moi », explique-t-elle. « Je pense que cela a peut-être un rapport avec le fait d’avoir grandi à Los Angeles à une époque où les enlèvements étaient un sujet d’actualité populaire. »

L’actrice de 35 ans sait qu’elle a tendance à dire des choses qui peuvent être sorties de leur contexte : « Mon problème, c’est que je ne suis pas assez stratégique dans ce que je dis. J’ai dit des choses et je me suis dit : « Oh merde, Lizzie » ». Il est donc important de préciser qu’elle ne semble pas folle lorsqu’elle parle de sa propre disparition.

En fait, elle semble profondément calme et confiante. (Son Filles La première impression que fait Olsen de sa co-star Carrie Coon semble ici appropriée : « Elle était franche, honnête et effacée, et si droite dans sa posture et ses actes. ») Nous prenons un café au café rattaché à sa poissonnerie locale (elle doit se procurer un branzino pour cuisiner à la maison plus tard), et elle porte une tenue qui, pour un œil semi-entraîné, semble être de la tête aux pieds The Row, la marque de mode appartenant à ses sœurs aînées, Mary-Kate et Ashley Olsen. Il est impossible de paraître autre chose qu’agressivement concentré quand on est drapé dans des soies de luxe, sans parler du côté pratique d’avoir une poissonnerie locale.

Sans surprise, Ses trois filles Il s’agit aussi d’une histoire de mort. Une histoire sombre et drôle, profondément touchante, sur les sœurs – Olsen, Lyonne et Coon – qui retournent dans l’appartement de leur père dans le Lower East Side pendant ses derniers jours de soins palliatifs. C’est à la fois un retour en forme pour Olsen et le début d’une nouvelle ère dans sa carrière.

Avant ses années passées à diriger les blockbusters Marvel, elle a travaillé presque exclusivement dans le cinéma indépendant – des projets comme Martha Marcy May Marlènele thriller culte qu’elle a réservé après avoir obtenu son diplôme de la Tisch School of the Arts de NYU, le biopic d’Allen Ginsberg Tuez vos chéris et Néon Ingrid va vers l’ouest. Filles est un retour aux projets de prestige qu’elle privilégiait au début de sa carrière.

Mais plus que cela, elle considère son travail sur le film comme emblématique de la carrière qu’elle aimerait construire à l’avenir. Fillesqui sortira le 20 septembre sur Netflix, a été essentiellement réalisé en vase clos. Le réalisateur Azazel Jacobs a écrit le scénario en pensant aux trois actrices – il a rencontré Olsen alors qu’il réalisait un épisode de sa série Désolé pour votre perte (dans lequel elle jouait une jeune veuve) en 2018, et les deux sont restées en contact en tant qu’amies et collaboratrices pleines d’espoir – et elles ont filmé Filles Le film a été tourné avec un budget limité sur 17 jours. L’année dernière, Netflix a acquis les droits mondiaux pour 7 millions de dollars lors de la présentation du film au Festival du film de Toronto. Toutes les personnes impliquées ont gagné de l’argent grâce à cet accord, et Olsen veut continuer à reproduire le processus autant que possible. Elle est également ouverte à l’idée d’utiliser le pouvoir de son propre nom pour lancer des projets auxquels elle croit afin de concrétiser ce projet.

« J’ai toujours compris que les films chercheraient du financement, mais je ne comprenais pas l’impact que je pourrais avoir si je m’investissais davantage dans ce domaine », dit-elle.

N’étant pas du genre à suivre ou à fangirl, Olsen évite les foules, sauf peut-être pour un match des Dodgers : « C’est le maximum de chaos et de pensée de groupe que je peux faire. »

Tailleur pantalon Dries Van Noten. Photographié par Celeste Sloman ; Maquillage : Quinn Murphy chez The Wall Group ; Coiffure : Sam Leonardi chez Art Department

« Pendant le processus de présentation, je peux nous faire entrer dans des salles, et maintenant j’essaie d’en tirer parti. » Elle n’a pas créé de société de production, mais elle voit ce que Dakota Johnson (TeaTime) et Emma Stone (Fruit Tree) font avec leurs bannières, comment elles peuvent faire en sorte que des films se réalisent en se montrant présentes. Aujourd’hui, elle passe ses journées – quand elle n’est pas sur le plateau ou en tournée de presse – à participer à des réunions pour présenter des projets qu’elle espère voir démarrer, ou à réfléchir à la façon de sauver des films que l’ancienne version d’elle-même aurait abandonnés (comme celui de Todd Solondz). Enfant illégitimeavec Charles Melton, qui connaît une stagnation). « Je suis à un stade où je veux essayer de me mettre en quatre d’une manière que je n’ai jamais fait auparavant », dit-elle.

Il peut sembler évident qu’une personne célèbre pourrait – et devrait – échanger sa stature contre de l’influence et des opportunités, mais Olsen est en constante évolution dans l’acceptation de sa célébrité et de ce que cela signifie pour elle. Pendant des années, elle était sur Instagram pour promouvoir ses projets – et une version d’elle-même – auprès de ses fans, mais elle a quitté la plateforme en 2020 parce que cela lui semblait « sale ». Elle reconnaît qu’être sans médias sociaux signifie qu’elle doit se montrer, sur le plan promotionnel, d’autres manières et qu’elle doit renoncer au revenu supplémentaire qu’elle gagnait grâce à son contenu, mais cela ne la dérange pas. « Je comprends pourquoi les gens ont besoin de cet argent, car, dans ce secteur, vous ne rapportez en gros que 50 % de ce que vous gagnez, mais je préfère simplement adapter mon style de vie à ce que je suis prête à faire ; je n’ai pas besoin de trop, je me sens très bien », dit-elle. « Il est également difficile de maintenir un certain niveau [of wealth]et je ne cours pas après ça.

Olsen dans le rôle de Wanda Maximoff, la sorcière rouge de Marvel. Avec l’aimable autorisation de Disney+

En grandissant dans sa maison de Sherman Oaks, malgré (ou peut-être à cause) de l’empire d’actrices de ses sœurs aînées, sa famille a fait de la préservation de la stabilité de ses sœurs une priorité. « Je n’ai jamais eu de mauvaises aspirations dans l’industrie du cinéma, car personne dans ma famille n’y accordait de valeur », dit-elle. « Mes parents, mes sœurs, personne dans ma famille n’accordait de valeur à la célébrité. Le métier d’actrice a toujours été une question de travail et de continuation. La plus grande préoccupation de mon père était l’égalité. Évidemment, mes sœurs travaillaient, il était donc important de nous apprendre que personne n’est meilleur qu’une autre personne dans la famille. »

Malgré tous ses efforts, elle est très célèbre. Et même si elle a ses limites, elle n’hésite pas à faire ce qui doit être fait au nom d’un salaire. Elle a enduré les humiliations mineures mais très spécifiques du jeu sur fond vert dans les films de super-héros. Olsen décrit cela, en riant, comme « jouer sans rien », faisant référence au côté du travail en CGI que les spectateurs ne voient pas. « Il faut vraiment accepter ce point de vue idiot, où l’on se sent comme un enfant de 7 ans qui joue à faire semblant. Je pense qu’à un moment donné, ils devraient sortir une version complète de l’un des films, sans aucun des effets spéciaux, pour que les gens puissent voir à quel point c’est difficile. »

En 2014 GodzillaElle a joué la femme d’Aaron Taylor-Johnson, qui était aussi la mère d’un garçon en âge scolaire, alors qu’elle avait 23 ans. C’était emblématique d’un autre type d’humiliation que les films à gros budget aiment faire subir à leurs jeunes actrices, mais Olsen dit qu’elle n’est pas stimulée par la perspective d’entrer dans l’âge du rôle de maman. « Mec, j’ai joué tellement de mères au fil des ans », dit-elle impassible. « Donc je ne me mets pas ça dans la tête. Il y a beaucoup de personnes différentes d’âges différents qui sont mères. Et j’ai tellement d’amis qui ont des enfants dans ma vie, donc ça me semble naturel. » Olsen ne s’est pas encore aventurée dans la maternité, même si elle dit qu’elle a eu des amis et des collègues actrices qui lui ont conseillé de congeler ses ovules, et elle décrit son point de vue sur la perspective de fonder une famille comme « très zen ».

***

Robe Chloé, collier. Photographié par Celeste Sloman

De retour à la poissonnerie, le Corgi d’un inconnu se laisse tomber à côté des pieds d’Olsen (chaussée de sandales de pêcheur, presque certainement de The Row), ce qu’elle déclare être la chose la plus charmante qu’elle ait jamais vue un chien faire. La propriétaire nous dit qu’elle s’appelle Bella, et la conversation revient sur la mort – le chien de sa mère, également Bella, a récemment dû être euthanasié – puis sur son enfance. La famille a accueilli un groupe tournant de chiens âgés, ce qui a amené la petite Lizzie à conclure que l’espérance de vie des chiens n’était que de trois à quatre ans.

Dès son plus jeune âge, elle a remarqué qu’elle ne s’attachait pas aux choses comme le faisaient les autres enfants. Elle se forçait à essayer différents jouets, remarquant la façon dont ses amis trimballaient des animaux en peluche ou adoraient leurs couvertures en lambeaux, mais cela ne tenait jamais. Aujourd’hui, en tant qu’adulte, elle se décrit comme trop sceptique et critique pour être obsédée par quoi que ce soit. Ce détachement lui sert bien sur le plan professionnel, lui permettant de passer d’un emploi à l’autre sans être triste de dire au revoir à ses camarades de casting, même si parfois une connexion se crée – et celle entre Olsen, Coon et Lyonne est particulièrement profonde.

« Nous nous sommes immédiatement entendues comme des sœurs d’âme », raconte Lyonne. « Nous nous sentions en sécurité pour nous faire rire aux éclats ou pour aborder les détails de ce qui rend la vie si implacablement collante. » Entre les scènes, Jacobs trouvait les femmes allongées, littéralement entrelacées. « Je regardais à l’intérieur et je voyais des jambes enchevêtrées les unes sur les autres », dit-il. « Parfois, elles jouaient à Wordle ou parlaient de leur vie. » Olsen dit que leur chaîne de textos, qui met toujours à l’épreuve les amitiés dans l’industrie, ne s’arrête pas depuis leur rencontre en 2022.

Son personnage dans Ses trois filles est une Deadhead qui a presque renoncé à suivre le groupe pour élever sa jeune fille dans un État inconnu. Jacobs dit qu’Olsen et son homologue à l’écran partagent une douceur et une force simultanées, mais les similitudes s’arrêtent là. Elle n’a jamais assisté à un concert de Grateful Dead et ne peut pas imaginer être une fan extrême de quoi que ce soit. Et Taylor Swift, demandez-vous ? Aucune chance : « Je ne pense pas que je vivrai cette expérience dans ma vie. Cela semble spectaculaire de regarder quelqu’un faire quelque chose d’aussi exigeant physiquement pendant autant d’heures, mais tout ce qui entoure ses concerts semble écrasant. » Elle dit qu’elle serait plus à l’aise à un concert de Lana Del Rey (elle a une amie qui joue avec elle), mais seulement si c’est en dehors de Los Angeles et que la chose la plus proche qu’elle puisse supporter, en termes de foule, de la tournée Eras est un match des Dodgers. « C’est le maximum de chaos et de pensée de groupe que je peux faire. »

Natasha Lyonne, Olsen, qui joue la sœur rock-groupie, et Carrie Coon dans Son Trois filles. Sam Levy/Netflix

Ce refus de fangirler est sans doute lié à son manque d’attachement, dit-elle. Mais il y a des choses dans la vie qui l’enthousiasment. C’est une cinéphile invétérée et elle est amoureuse du long métrage de comédie noire de Radu Jude. N’attendez pas trop de la fin du mondeElle essaie de retrouver une copie papier du film de Leos Carax Les Amants sur le pont pour ajouter à sa collection. (Lyonne décrit le fait d’être témoin de la connaissance encyclopédique d’Olsen comme « se prélassant dans la lueur dorée de son attachement inextricable à une lignée précieuse et nuancée ».) Elle a simplement lu et aimé Quand nous cessons de comprendre le monde de l’écrivain chilien Benjamín Labatut.

« Les livres que je lis sont généralement ésotériques et denses », dit-elle, même si elle aime aussi Miranda July et attend depuis longtemps de pouvoir consacrer du temps à la lecture de son roman acclamé. À quatre pattes. Olsen aborde également en profondeur les thèmes de la restauration, du jardinage et de la chaîne d’approvisionnement alimentaire de la poissonnerie où elle appelle par son prénom les employés (Omar travaille aujourd’hui). Et elle est absorbée par son travail et peut se déconnecter du reste de sa vie dès son arrivée sur le plateau. « Je suis le bébé de ma famille, donc cela m’a rendu indépendante et autonome, et c’est pourquoi j’aime m’évader », dit-elle. « J’utilise totalement ce travail pour échapper à toutes les responsabilités de ma vie, et je ne veux jamais m’arrêter. »

Élisabeth Olsen Photographié par Celeste Sloman

Cet article est paru dans le numéro du 19 septembre du magazine The Hollywood Reporter. Cliquez ici pour vous abonner.