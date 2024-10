Elizabeth Olsen révèle pourquoi elle avait des crises de panique «presque toutes les heures»

Elizabeth Olsen explique à quel point son anxiété était débilitante.

Dans un entretien avec le Guardian Publié dimanche, la star de « Ses trois filles » a admis qu’elle avait l’habitude d’avoir des crises de panique quotidiennement dans la vingtaine.

« Plusieurs fois, presque toutes les heures ! » » a déclaré Olsen, notant que de petits changements autour d’elle les déclenchaient souvent.

« C’était littéralement à chaque fois qu’il y avait un changement dans quelque chose : du chaud au froid, de la faim au rassasiement. Je me suis dit : « Oh, est-ce que ça va ? » Et puis ça s’est envenimé et c’est devenu cette habitude », a-t-elle déclaré.

Elizabeth Olsen à la Fashion Week de New York plus tôt ce mois-ci. Jamie McCarthy via Getty Images

La star de « WandVision » a ajouté que lorsqu’elle était plus jeune, les conversations concernant la santé mentale n’étaient pas aussi répandues et qu’elle ne savait pas comment gérer sa réponse physique à l’anxiété.

« Personne n’a parlé d’attaques de panique au milieu des années 2000 », a déclaré Olsen. «Je pensais que cela signifiait qu’il suffisait d’écrire une liste, de cocher les choses et de s’en remettre. Je n’avais pas réalisé que c’était quelque chose sur lequel on n’avait aucun contrôle, mais j’ai dû trouver comment avoir un certain contrôle.

Elle a dit qu’elle avait finalement compris ce qui fonctionnait pour moi ou ce qui fonctionnait suffisamment.

La star de « Love & Death » a expliqué que lorsqu’elle sent maintenant une attaque arriver, elle doit « interrompre le processus de réflexion », en nommant tout ce qu’elle a vu dans sa tête pour perturber le schéma.

Elle a également déclaré au magasin qu’elle ne portait pas de talons parce qu’ils lui donnaient l’impression d’avoir des vertiges, ce qui provoquerait de l’anxiété. Elle a expliqué que c’est pourquoi parfois, lorsqu’elle porte des talons lors d’apparitions publiques, elle les enlève dès qu’elle est assise.

« Les gens pensaient que c’était un choix féministe », a-t-elle rappelé au média. « Genre, non ! Si je les porte et que je me tiens devant vous, je vais paniquer. Je préfère avoir les pieds sur terre. »

Olsen et Robbie Arnett assistent à la 95e cérémonie annuelle des Oscars en 2023. Emma McIntyre via Getty Images

Le mari d’Olsen, le musicien Robbie Arnett, souffre également d’anxiété et, en 2022, ils ont publié un livre pour enfants qu’ils ont co-écrit intitulé « Hattie Harmony : Worry Detective ». Le livre suit un chat nommé Hattie Harmony et enseigne aux jeunes lecteurs comment gérer cette maladie. Lors de la promotion de leur deuxième livre, « Hattie Harmony : Opening Night » en 2023, Olsen a ouvert aux gens à propos de ses luttes contre les crises de panique.

« Je pensais absolument que quelque chose n’allait pas chez moi sur le plan médical », avait déclaré Olsen au magazine à l’époque. « Ils sont assez terrifiants quand ils surviennent. J’ai appris à jouer à des jeux pour rester présent et ne pas tourner en rond.

« Nous voulions tous les deux un Hattie quand nous étions plus jeunes », avait ajouté Arnett à l’époque.