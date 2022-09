Elizabeth Olsen réagit au retour de Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine

L’actrice hollywoodienne Elizabeth Olsen, qui joue le rôle de Scarlet Witch dans le MCU, a partagé ses réflexions sur le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine. Olsen a appris la nouvelle du retour de Jackman à Variety’s Power of Women, où elle a exprimé son choc face à la révélation. “Oh vraiment?” Olsen a demandé quand elle a appris la nouvelle.

“Wow!” Olsen veut que Scarlet Witch fasse équipe avec plus de personnages X-Men sur grand écran maintenant que Jackman revient en tant que Wolverine. Le personnage d’Olsen est un mutant dans les bandes dessinées et la fille de Magneto, joué à la fois par Ian McKellen et Michael Fassbender sur grand écran.





“Je suppose que Wolverine est X-Men. Ce serait cool de travailler avec beaucoup de ces personnes de la franchise X-Men. Je suppose que Fassbender est mon père dans un monde ?” Olsen a déclaré lorsqu’on lui a demandé avec quels personnages elle espère faire équipe à l’avenir du MCU.

Scarlet Witch a été montrée pour la dernière fois dans Doctor Stranger in the Multiverse of Madness où le personnage a pris une tournure méchante et son destin est resté ambigu à la fin après qu’elle se soit sacrifiée pour détruire le Darkhold dans un moment de rédemption.

Marvel Studios Kevin Feige a confirmé à Variety que le personnage serait de retour dans le futur. “Il y a vraiment beaucoup plus à explorer. Nous n’avons toujours pas abordé bon nombre de ses principales intrigues tirées des bandes dessinées”, a déclaré Feige.

Pendant ce temps, Ryan Reynolds, mardi, s’est rendu sur les réseaux sociaux et a partagé une vidéo annonçant le retour de Jackman en tant que Wolverine. “Hey, Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?” Reynolds a demandé alors que Jackman passait en arrière-plan. La dernière fois que les fans de X-Men ont vu Jackman en tant que Wolverine, c’était en 2016 Logan, classé R, réalisé par James Mangold. Wolverine est décédé à la fin du film et Jackman a déclaré à plusieurs reprises que le film était son chant du cygne dans le rôle. On ne sait pas encore comment il apparaîtra dans Deadpool 3, qui sortira en salles le 6 septembre 2024.