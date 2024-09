Elizabeth Olsen parle ouvertement du traitement réservé par Marvel à Scarlet Witch après WandaVision : « Je pense que les gens ne savaient pas quoi faire de moi pendant une seconde… »

Elizabeth Olsen dit qu’il ne semblait pas que Marvel savait quoi faire avec Scarlet Witch après WandaVision, mais qu’elle serait heureuse de reprendre le rôle si le MCU trouve un moyen qui a du sens.

« C’est un personnage vers lequel j’aime revenir quand il y a un moyen de bien l’utiliser et je pense que j’ai eu de la chance que lorsque j’ai commencé, j’ai été bien utilisé », Olsen a déclaré à la station de radio FM104« Je pense que les gens ne savaient pas quoi faire de moi pendant une seconde… s’il y a une bonne façon de l’utiliser, je suis toujours heureux de revenir. »

Olsen a fait sa première apparition dans le rôle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, en 2015 dans Avengers : L’Ère d’Ultron, avant de reprendre le rôle dans Captain America : Civil War, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. WandaVision, qui se déroule après les événements d’Endgame, est arrivée sur Disney Plus en 2021 en tant que toute première série télévisée du MCU et a vu Wanda utiliser la magie pour canaliser son chagrin dans une version idyllique de la réalité. Elle a ensuite joué dans Doctor Strange and the Multiverse of Madness, dans lequel elle ne recule devant rien pour être avec une version multivers de ses deux fils qui ne sont pas réellement les siens.

L’acteur sera prochainement à l’affiche de His Three Daughters, aux côtés de Carrie Coon et Natasha Lyonne, qui devrait être diffusé en salles aux États-Unis à partir du 6 septembre avant d’être diffusé sur Netflix le 20 septembre. Pour en savoir plus, consultez notre liste des films à venir les plus excitants en 2024 et au-delà, ou passez directement aux bonnes choses avec notre liste des dates de sortie des films.